Via libera al decreto fiscale | ecco come i contribuenti potranno condonare debiti con il

Lombardia : Via libera Consiglio Regione a nuovo Comune Borgocarbonara : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Si chiamerà Borgocarbonara il nuovo Comune della provincia di Mantova, nato dalla la fusione dei Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po. Il via libera definitivo è venuto dal Consiglio regionale della Lombardia che ha approvato all’unanimità il progetto di legge

Roma : domenica torna #Vialibera - 15 chilometri senza auto e smog : Roma – domenica 28 ottobre torna a Roma #Vialibera. Per tutta la giornata alcune strade, in Centro ma non solo, saranno dedicate a pedoni e ciclisti e diventeranno teatro di iniziative per grandi e piccoli. Un unico percorso di circa 15 chilometri libero da auto e smog. Dopo il successo delle prime due edizioni, spiega una nota del Campidoglio, anche stavolta il programma offrira’ eventi culturali, feste di quartiere e ...

Nulla accadrà nel Pd senza il Via libera di Renzi : Al di là di quanto sentito sotto le volte della vecchia stazione del Granduca, il fatto è che da cinque anni non si vedeva così tanta gente alla Leopolda. Tanta e, soprattutto, diversa da quella che partecipava ai raduni fiorentini nella seconda parte dei 1024 giorni di governo di Matteo Renzi e nei 536 di Paolo Gentiloni. Allora, ai tempi dei Jobs Act e della Buona Scuola, del Giglio Magico e della riforma del Senato. ...

Decreto fiscale - nuovo Via libera dal CdmAccordo Lega-M5s : via lo scudo penale"Ok saldo e stralcio cartelle Equitalia" : E' quanto filtra dal Cdm secondo fonti di maggioranza M5s. L'accordo prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero.

Decreto fiscale - nuovo Via libera dal CdmAccordo Lega-M5s : via lo scudo penale : E' quanto filtra dal Cdm secondo fonti di maggioranza M5s. L'accordo prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero.

Maltempo Emilia Romagna : Via libera ai contributi per i danni alle imprese nel 2016-2017 : Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell’Emilia-Romagna causati dagli episodi di Maltempo per i quali – tra febbraio 2016 e dicembre 2017 – è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli ...

Leopolda al Via - Renzi punta sui civici. E apre alle forze liberali : ROMA - Non si parlerà di correnti né di congresso del Pd ma di contenuti. E verrà presentato il progetto di lanciare 'comitati civici di resistenza' su tutto il territorio. È il programma dell'ex ...

Crollo ponte Morandi - rientro degli sfollati : adesso c'è il Via libera : Inizieranno alle 9, con mezz'ora di ritardo, i rientri degli sfollati di ponte Morandi. La commissione tecnica, riunitasi sopra il viadotto, ha dato il via libera alle operazioni. «È...

Primo Via libera alla proposta di legge sui reati contro il patrimonio culturale : La Camera ha approvato la proposta di legge su disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale con 378 voti favorevoli e 75 contrari. Hanno espresso voto favorevole M5S, Lega, Pd, LeU, ...

Via libera alla riforma della Legittima difesa : sarà sempre presunta - anche in caso di "grave turbamento" : Legittima difesa sempre presunta, riconosciuta anche se si è in uno stato di "grave turbamento", e che scatti anche senza la minaccia vera e propria di un'arma. Fermo restando il principio di proporzionalità. Questo, in sommi capi, il contenuto del testo base sulla riforma della Legittima difesa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato con una sola modifica durante l'esame degli emendamenti.Il testo passerà ...

Genova - Ponte Morandi : lieve ritardo per il rientro degli sfollati - Via libera della commissione : Sono iniziati con mezz’ora di ritardo, intorno alle 9, i rientri degli sfollati di Ponte Morandi a Genova: la commissione tecnica ha dato il via libera alle operazioni. Lo stop iniziale è stato “precauzionale. Il vento non influisce sui sensori, il Ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti,” ha spiegato Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di ...