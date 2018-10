Governo - stasera Conte a cena con Di Maio e Salvini : Roma, 22 ott., askanews, - Ci sarà anche il premier Giuseppe Conte alla cena di questa sera tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E' quanto si apprende da fonti di Governo che sottolineano come sia ...

Le manine che non ci sono e i litigi nel Governo. Di cosa parlare stasera a cena : Sembra l'apertura delle ostilità definitive. Il contratto di governo è pronto per Porta Portese (pre i non romani: il mercato domenicale dell'usato e dello svuota-cantine), Salvini maltratta Di Maio, l'esito dello scontro è imprevedibile, anzi è prevedibilissimo: salta tutto. Insomma: in Europa vole

Stasera il Governo decide sulla manovra : Dopo settimane di incertezza sapremo quante risorse saranno stanziate per "reddito di cittadinanza" e "quota cento", ma per i dettagli dovremo aspettare ancora qualche giorno The post Stasera il governo decide sulla manovra appeared first on Il Post.

Manovra - Conte incontrerà Merkel e Macron prima del Consiglio Ue. Stasera alle 19 riunione di Governo a Palazzo Chigi : Teleborsa, - Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e ...

L'oro di Salvini e il deficit del Governo balconista. Di cosa parlare stasera a cena : Salvini brucia le tappe, salta anche i colleghi di governi, prorompe al balcone (virtuale) e chiede L'oro alla patria. A fare i sovranisti si sa che va a finire così, ma, insomma, un po' di pazienza, non si corre così, con la dittatura precox si rovina tutto l'effetto. Però non è tutta colpa sua q

Il Governo che barcolla e l'azzoppamento del Jobs act. Di cosa parlare stasera a cena : Il governo, mentre cenate, barcolla. Tria non cede e si appella alla Costituzione, Salvini parla poco (brutto segno), Di Maio fa il guappo e torna ai temi di Casalino riguardo ai tecnici mentre rimette sul piatto tutte le misure che farebbero saltare i conti. Allora partiamo dalla sentenza della C

L'inconcludenza di May e quella del contratto di Governo. Di cosa parlare stasera a cena : Lo so, a voi vi annoia e a cena si rischia di essere insultati a introdurre il tema della Brexit, ma c'è un legame sentimentale tra questa newsletter, lo stesso Foglio, e la pazzoide operazione politica che, attraverso il referendum, ha portato alle trattative per far uscire la Gran Bretagna dalla U

Le indicazione dell'Ocse e i rinvii del Governo. Di cosa parlare stasera a cena : Il documento dell'Ocse sull'economia mondiale e le indicazioni all'Italia, che, praticamente, sono l'anti-contratto di governo. Tutto quello che c'è scritto è sbagliato, secondo gli economisti Ocse (che, si badi, non sono puristi del rigore ma piuttosto patiti della crescita). E siccome un po' di co