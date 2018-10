: #Elezioni Alto Adige: cala Svp, vola Lega. Partito del governatore Kompatscher sotto il 40% - Agenzia_Ansa : #Elezioni Alto Adige: cala Svp, vola Lega. Partito del governatore Kompatscher sotto il 40% - LaStampa : Terremoto politico in Alto Adige: Lega secondo partito, primo a Bolzano. Crolla la Svp - RaiNews : Elezioni in Alto Adige: exploit dell'ex grillino Koellensperger, in calo Svp, Lega terzo partito ?… -

Sorpresa nella continuità in Alto. La Svp si conferma,al 41,7%, ma scendendo dal 45,7% di cinque anni fa.Exploit del team di Paul Koellensperger,ex grillino che con la sua lista civica raccoglie il 15,2% si conferma come secondoanche lache si ferma, però, al terzo posto, l'11,1%. E da qui potrebbe trattare efficacemente con la Svp. Il Pd, alleato deldi Arno Kompatscher presidente uscente, è sceso al 3,8%. Meglio hanno fatto i Verdi al 6,8. Forza Italia non va oltre l'1%.(Di lunedì 22 ottobre 2018)