Pensioni | rischio caos con Quota 100 | cosa preoccupa un milione di dipendenti

Manovra 2019 e Riforma Pensioni/ Quota 100 a rischio per i dipendenti pubblici : La Riforma delle pensioni basata su Quota 100 nella Manovra 2019 potrebbe presentare dei problemi per i dipendenti pubblici: l’allarme arriva da Confintesa(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:41:00 GMT)

Pensioni - Boeri : “Sistema Pensionistico ha serio problema di sostenibilità. Rischio aumento disoccupazione giovanile” : Tito Boeri, presidente dell’INPS al termine dell’audizione a Montecitorio ha spiegato la propria posizione sulla manovra. “Il nostro sistema delle Pensioni in ogni caso avrebbe vissuto un aumento della spesa. Questa soluzione pone un serio problema di sostenibilità. Abbiamo cercato di stabilire i percentuali pensionamenti/assunzioni. Nelle condizioni attuali l’economia si sta riprendendo ma una sostituzione di 1 a 1 non ...

Pensioni - Boeri su Quota 100 e stop aspettativa di vita : 'Sistema a rischio' : Non ci gira certo intorno Tito Boeri presidente dell’Inps che parlando delle intenzioni del Governo in campo previdenziale boccia sia la Quota 100 quanto l’ipotesi dello stop dell’aumento dei 5 mesi per le Pensioni anticipate [VIDEO] legato al meccanismo dell’aumento dell’aspettativa di vita. Se le due misure fossero approvate insieme ci sarebbe un debito Pensionistico eccessivamente esoso, che andra' a gravare, come da sempre ripete Elsa ...

Riforma Pensioni - Boeri : 'Quota 100 fa aumentare il debito di 100 miliardi e mette a rischio il sistema' : Il presidente dell 'Inps , Tito Boeri , critica il progetto del governo di introdurre nel sistema previdenziale la quota 100 con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi insieme allo stop all'...

Riforma Pensioni - Boeri : "Con Quota 100 più debito per 100 miliardi e sistema a rischio" : Il presidente dell'Inps lancia l'allarme: ""Si tratta di operazioni molto costose: si aumenta la spesa e si riducono i contributi -spiega - non bastano due giovani neo assunti per pagare lapensione di uno che esce". Dalle pensioni d'oro risparmi solo per 150 milioni: "Riguardano 30mila persone"

Riforma Pensioni : con Quota 100 rischio esodo scuola e sanità - Informazione Fiscale : Ecco il comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Cisl: " Anticipare i tempi di accesso alla pensione è sicuramente una delle aspettative più diffuse nel mondo del lavoro scolastico. Le ...

Pensioni - allarme medici : rischio esodo con "quota 100" - : Secondo il sindacato Anaao Assomed, le misure della manovra si aggiungono a quelle della Legge Fornero e potrebbero provocare l'uscita di circa 70mila camici bianchi fino al 2023, sui 110mila e 500 in ...

La RIFORMA delle PENSIONI è molto attesa dall'elettorato di Lega e Movimento 5 Stelle, che devono però fare i conti con risorse limitate per la manovra.

Subito quota 100 e reddito di cittadinanza Pensioni : ipotesi 36 anni di contributi Bankitalia : debito a rischio sostenibilità : Salvini la spunta sul decreto migranti e sicurezza, in consiglio senza modifiche. Avanti su pensioni a 62 anni e flat tax, niente taglio Irap. Pil rivisto al rialzo

Pensioni - con quota 100 e 62 anni rischio fuga degli statali : potrebbero uscire in 300mila : Con la quota 100 tra età e contributi con una soglia minima a 62 anni per l'accesso alla pensione l'anno prossimo potrebbero uscire dal lavoro tra i 300.000 e i 400.000 travet invece dei 150.000 ...