Parto a sorpresa in trattoria | la mamma non sapeva di essere incinta di 8 mesi

Chiara nasce in trattoria - Parto a sorpresa. La mamma non sapeva di essere incinta di 8 mesi : La piccola Chiara è nata in trattoria . Non per la fretta di venire al mondo, come a volte accade, ma perché la mamma non pensava di essere incinta di otto mesi e mezzo. Un caso raro, ma non unico quello di Sara Pollesel, neo mamma di Chiara nata lo scorso sabato, e di ...

Parto a sorpresa : Chiara nasce in trattoria. La mamma non sapeva di essere incinta di 8 mesi : La piccola Chiara è nata in trattoria. Non per la fretta di venire al mondo, come a volte accade, ma perché la mamma non pensava di essere incinta di otto mesi e mezzo. Un caso raro, ma non unico quello di Sara Pollesel, neo mamma di Chiara nata lo scorso sabato, e di ...

“Che spavento!”. Si amano da morire - ma non riescono ad avere figli - così si rivolgono a degli specialisti e Janet resta incinta. Poi arriva il giorno del Parto e la sorpresa incredibile : “È il primo caso al mondo!”. Ma le sorprese non sono finite : Le famiglie numerose sono belle. Mettono allegria e anche se per i genitori è un impegno, la felicità supera qualsiasi difficoltà. così è stato anche per Janet e Graham Walton che non vedevano l’ora di diventare genitori, ma la sorte non era dalla loro. Infatti, la coppia non riusciva ad avere bambini, per cui, a un certo punto, i due si erano rivolti a degli specialisti e si erano sottoposti a dei trattamenti per la fertilità. Ma ...