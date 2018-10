Wanda Ferragamo è morta | lutto nella moda Ultime notizie | dalla campagna ai salotti più

È morta Wanda Ferragamo - presidente onoraria della casa di moda Ferragamo : Ieri è morta Wanda Miletti Ferragamo, presidente onoraria della casa di moda Ferragamo, fondata dal marito Salvatore: aveva 96 anni ed era cavaliera del lavoro della Repubblica dal 1987. Ferrgamo è morta a Fiesole, in provincia di Firenze. Guidò l’azienda di famiglia The post È morta Wanda Ferragamo, presidente onoraria della casa di moda Ferragamo appeared first on Il Post.