Rai 5 ricorda Pasolini con il suo teatro nel 43° anniversario della morte

'Marco Liorni mi ricorda Fabrizio Frizzi'. La più clamorosa delle investiture per il volto Rai : Ospite de I Lunatici su Rai RadioDue, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha parlato dell'ex marito Fabrizio Frizzi , scomparso qualche mese fa: 'Mi manca molto, mi succede a volte di pensare di ...

DAPHNE CARUANA GALIZIA/ Rai cambia palinsesti e ricorda la giornalista maltese uccisa : DAPHNE CARUANA GALIZIA: giornalista maltese uccisa in attentato il 16 ottobre di un anno fa. Per il primo anniversario dalla morte la Rai le dedica i suoi palinsesti. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:59:00 GMT)

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” ricorda Italo Calvino : Il 15 ottobre 1923 nasce a Cuba Italo Calvino. Un personaggio ricordato da “Il giorno e la Storia”, in onda lunedì 15 ottobre a mezzanotte e, in replica, alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. La sua famiglia torna in Italia nel 1925, ma Italo, senza completare gli studi, partecipa dopo l’armistizio alla Resistenza. E narra tale esperienza nella sua opera prima “Il sentiero dei nidi di ragno”. Scrittore, politicamente ...

Lascia oggetti sulla tomba del padre per ricordarlo - opeRai gettano via tutto : “Sono distrutta” : Antonia Croft, 28enne, ha accusato il Comune di Liverpool di aver distrutto gli 'oggetti sentimentali' che aveva Lasciato sulla lapide del padre scomparso improvvisamente a novembre. Ora la tomba è totalmente spoglia: "Sono doppiamente affranta" dice la donna inglese.Continua a leggere

Gli anni felici di Padre Pio/ Mediaset ricorda il Santo da Pietrelcina - su Rai 1 lo speciale di Porta a Porta : Gli anni felici di Padre Pio è il documentario con il quale Canale 5 ricorderà in seconda serata il Santo da Pietrelcina. A Porta a Porta la testimonianza del Premier Giuseppe Conte(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:33:00 GMT)

Minardi : “Raikkonen in Sauber mi ricorda Alboreto” : Per Leclerc e Raikkonen il GP di Abu Dhabi del 25 novembre sarà l’ultimo al volante, rispettivamente, di Sauber e Ferrari. Dal 2019 si scambieranno gli abitacoli col monegasco (20 anni) che si trasferirà a Maranello a fianco di Sebastian Vettel e il finlandese (38 anni) che tornerà a Hinwil con in mano un contratto biennale. […] L'articolo Minardi: “Raikkonen in Sauber mi ricorda Alboreto” sembra essere il primo su ...

WeCroak - l'app che ti ricorda che moriRai : Perché? Perché, per l'appunto, ogni giorno su questo mondo potrebbe essere l'ultimo. Per spingerci a fare sempre cose nuove l'app casualmente per cinque volte ogni ventiquattro ore ci ricorda di ...

UcRaina - chi si ricorda più della guerra? Reportage dal fronte dimenticato d’Europa : Dopo quattro anni e diecimila morti, il conflitto con la Russia nella parte orientale del paese è scivolato fuori dall'agenda politica dell'Occidente...

A Mattino Cinque lavora ancora Francesco Vecchi. Ironia nel web. Ricordate quando Federica Panicucci gli disse : “A Settembre saRai a casa tua” ?! : Oggi è ripartito anche “Mattino Cinque” e sui social non si fa altro che parlare delle minacce fuori onda di Federica Panicucci all’indirizzo del collega Francesco Vecchi: “Vediamo chi ride quando a Settembre sarai a casa tua…”. E invece Francesco Vecchi è rimasto saldamente al suo posto. Anche per questa edizione l’unico vero anchorman a disposizione di Mediaset, è al suo posto a “Mattino ...

Leggi Razziali - 80 anni fa la firma : la Rai ne ricorda gli orrori e fa servizio pubblico : Rai 3 in prima fila per ricordare gli orrori delle Leggi Razziali firmate il 3 settembre 1938 dal Re Vittorio Emanuele III a San Rossore, in Toscana: a 80 anni da quel giorno, la Rai dissemina i suoi palinsesti di spazi, doc e pillole dedicati a quanto hanno significato quegli 11 che taglieranno gli ebrei dalla vita civile e pubblica italiana. Dipendenti licenziati, bambini espulsi dalle scuole, attività e spazi vietati e solo perché di ...

L’amica geniale e il tRailer della Rai che ricorda il libro Cuore : Come tutti sanno, L’amica geniale, best seller della Ferrante, sarà a una mini serie in otto puntate prodotta dalla Hbo. La regia è stata affidata a Saverio Costanzo. In attesa della presentazione a Venezia, hanno cominciato a circolare due trailer, uno Rai e l’altro Hbo (sottotitolato in inglese). Partiamo dall’opera scritta: la quadrilogia della Ferrante (L’amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi ...