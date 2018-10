L’accusa che mi fa più male è quella di crudeltà | mi dispiace per gli errori

Il decreto e L’accusa di Di Maio : ma in che razza di manine siamo finiti? : 1. IF YOU’RE GOING TO SAN FRANCISCO 2. VIAGGIO IN SANDALI 3. IL MITO DELLA FRONTIERA 4. 40 ANNI A PUERTO ESCONDIDO 5. VOLONTARIO IN GUATEMALA 6. LA PIGNATTA DI ANDREA 7. TALE PADRE, TALE FIGLIO Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «Movimento»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «Movimento»Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in ...

Ikea - in prigione per quattro barattoli : ecco perché una ragazza e suo padre hanno passato 24 ore in cella con L’accusa di “furto organizzato” : “Fate attenzione alle casse self-service, passate bene i vostri articoli e non dimenticate che potete andare in prigione per dei barattoli”. È questa la “morale della favola” che una ragazza francese, Émilie Guzzo, ha tratto dall’assurda disavventura che ha vissuto assieme al padre. A raccontare questa storia che ha dell’incredibile è stata su Twitter la stessa Émilie: “Lunedì scorso sono andata all’Ikea con mio padre per comprare dei barattoli ...

Cristiano Ronaldo - L’accusa di stupro avrà la fine che avrà. Io vi invito a riflettere su queste parole : di Lorenzo Gasparrini * Oh, finalmente i grandi avvocati americani hanno detto la loro e, come siamo abituati a sentire dallo scorso novembre, dal caso Weinstein, sappiamo con certezza che è tutta una montatura: un hacker brutto e cattivo ha rubato informazioni segrete e le ha alterate, e un giornale tedesco – quindi brutto e cattivo per definizione – ha pubblicato cose false e tendenziose come fossero verità. «I documenti che contengono ...

Ronaldo nega - ma spunta un video e la donna che L’accusa di stupro rilancia : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialA riportare in primo piano la vicenda è stato il settimanale tedesco Der Spiegel che ha intervistato Kathryn Mayorga, l’ex insegnante che accusa Cristiano Ronaldo di averla stuprata nel 2009. Ora sono giornali e siti di gossip di mezzo mondo a far emergere dettagli sulla presunta violenza e sull’incontro fra i ...

L’accusa ha chiesto 12 anni di carcere per Luca Traini - che lo scorso febbraio aveva tentato di fare una strage a Macerata : Sono stati chiesti 12 anni di carcere per Luca Traini, il neofascista responsabile dell’attentato del 3 febbraio scorso a Macerata, quando sparò decine di colpi per strada contro diversi stranieri ferendone sei. Traini – che ha scelto di essere giudicato The post L’accusa ha chiesto 12 anni di carcere per Luca Traini, che lo scorso febbraio aveva tentato di fare una strage a Macerata appeared first on Il Post.

Razzismo in Italia? Dopo Salvini - anche il ministro degli Esteri replica alL’accusa : Michelle Bachelet, Alto commissario delle Nazioni Unite, sostiene che in Italia siamo razzisti, perché sono in aumento i casi di Razzismo e violenza contro di origine africana o rom. Si parla di “conseguenze devastanti” per i migranti per la chiusura dei porti alle Ong, disposta dal ministro dell’Interno. Per questo motivo, l’ONU sta valutando la possibilità di inviare osservatori nel nostro Paese, non armati, pronti a riferire eventuali ...

“Non vuole me che…”. GF Vip - L’accusa impensabile a Ilary. Massacro : Ilary Blasi nella bufera. La moglie di Francesco Totti presa di mira da una vip che non è stata selezionata per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’amato reality sta per cominciare: dovrebbe iniziare lunedì 24 settembre anche se alcune indiscrezioni sostengono che inizierà prima. Insomma, ci siamo. E Ilary è pronta per questa nuova edizione: potrà dedicarsi anima e corpo al reality visto che ha mollato Le Iene proprio per ...

New York Times : Asia Argento pagò Jimmy Bennett che L’accusava di aggressione sessuale : Asia Argento, tra le principali accusatrici del produttore Harvey Weinstein nello scandalo molestie, pagò 380mila dollari (330mila euro) per fermare l’azione legale che Jimmy Bennett, un giovane attore, intendeva intraprendere nei suoi confronti per un’aggressione sessuale: lo riporta il New York Times, citando documenti inviati al giornale da una “fonte non identificata”. NYT, le accuse ad Asia Argento Jimmy Bennett, ...

Asia Argento - Nyt : “Ha risarcito con 380mila dollari giovane che L’accusava di molestie subite quando aveva 17 anni” : Asia Argento si è accordata con un giovane che l’accusava di molestie sessuali. È quanto sostiene il New York Times, che cita alcune carte degli avvocati dell’attrice e del suo accusatore Jimmy Bennett, attore e musicista rock californiano. Argento è stata tra le prime ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein per violenza sessuale. Ed è diventata una figura di spicco del movimento #MeToo. Nei mesi che seguirono ...

