Giudizio Moody' s | Salvini | positivo che l' outlook sia stabile

Moody's rinvia il Giudizio sul rating dell'Italia : L'agenzia di rating Moody's, ha rinviato la decisione in merito al possibile downgrade revisione al ribasso del giudizio sul merito di credito del debito pubblico italiano. Alla base del rinvio, secondo quanto riportato dalla stessa agenzia, ci sarebbe la necessita' di comprendere con maggiore chiarezza le reali intenzioni dell'esecutivo in merito alla politica fiscale, con particolare riferimento all'implementazione e alle coperture di misure ...