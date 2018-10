Festa del Cinema di Roma | il comizio di Michael Moore | “Be Italy again! Salvini razzista

Festa del Cinema di Roma - il comizio di Michael Moore : “Da voi italiani trionfano gli idioti. Salvini razzista - bigotto e omofobo” : “Be Italy again!”. È la supplica di Michael Moore alla platea in chiusura del suo incontro ravvicinato alla Festa del Cinema di Roma, di cui è l’odierno protagonista assoluto. “E con questo non intendo lo slogan alla Trump ‘Italy First’, cioè non siate l’Italia voluta dai politici oggi al potere, ma quella vera, quella che sapete di essere all’origine”. Standing ovation. Tornato alla ribalta con l’energia trascinante che l’ha sempre distinto, il ...

Cate Blanchett - strega buona alla Festa del Cinema di Roma : "Il film parla di magia, ma la porta nel mondo reale, la magia vuol dire trasformazione e questa metafora è entusiasmante. Possiamo cambiare, trasformarci, evolvere, non lasciarci etichettare ma reagire. E' un bel messaggio per i ragazzi" ha ...

Un omaggio a Vittorio Gassman alla Festa del cinema di Roma : Roma, askanews, - A diciott'anni dalla sua scomparsa, a Roma è stato reso omaggio a Vittorio Gassman, protagonista assoluto del cinema e del teatro del periodo d'oro della "commedia all'italiana". ...

La mortadella di Bologna compie 357 anni : Festa il 24 ottobre : Il 24 ottobre è festa per la mortadella Bologna Igp che spegne 357 candeline. La festa prevede la prima edizione

'Halloween non è una nostra Festa' : la notte delle streghe non piace ai liguri : Genova - streghe, zombie, mostri e zucche: questo ci viene in mente quando pensiamo ad Halloween, la festa che, pur affondando le proprie radici nel mondo anglosassone, negli ultimi anni ha preso piede un po' ovunque, Italia compresa. Durante la notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre , i bambini , spesso accompagnati dagli adulti, , girano di casa ...

Festa del Cinema di Roma - un party per i 15 anni delle Winx - le fatine 'Made in Italy' che hanno conquistato il Mondo : Un'ondata di colore ed allegria, che ha coinvolto le decine di piccoli in un magico red carpet danzato. Alice nella Città celebra i 15 anni delle Winx, le fate ideate da Iginio Straffi nel 2004, ...

Il test della Festa grillina oggi al Circo Massimo : i vertici temono la base : In molti dentro al Movimento in queste ore puntano il dito contro Laura Castelli, viceministro all'Economia, accusata di 'mancata efficacia nella gestione della formulazione' del decreto fiscale. ...

Mazda è auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma e sarà protagonista sulle strade di Roma e sul celebre red carpet con una flotta di 45 CX-5 nella tinta soul red crystal, che accompagnerà le stelle del Cinema e i grandi ospiti durante la rassegna Cinematografica, in programma dal 18 al 28 ottobre

Festa del Cinema di Roma 2018 : il programma di sabato 20 ottobre : Autore di bestseller venduti in tutto il mondo, Safran Foer ha investigato nelle memorie e nell'attualità della società contemporanea con Ogni cosa è illuminata e Molto forte, incredibilmente vicino ,...

Cate Blanchett - charme e humor alla Festa del Cinema di Roma : La diva australiana Cate Blanchett è stata protagonista del primo degli Incontri Ravvicinati con il pubblico in programma alla tredicesima Festa del Cinema di Roma.L'attrice, Premio Oscar per i suoi ruoli in "The aviator" di Martin Scorsese e "Blue Jasmine" di Woody Allen, è tra le interpreti più intense e raffinate del Cinema contemporaneo e vanta collaborazioni con i più grandi, da Steven Spielberg a Peter Jackson, da Wes Anderson a Ron ...

Festa Cinema Roma. "Who will write our history?" - la storia sconosciuta dell'archivio segreto del ghetto di Varsavia : Il risultato è un archivio monumentale, 60.000 pagine che ci sono state tramandate e che urlano al mondo i fatti accaduti. La questione coinvolge, oltre all'importanza della memoria, anche quella ...

Festa del Cinema di Roma - weekend di fuoco : l'addio di Redford e il Trump di Moore : 'Ahò, c'è pure Penelope!'. Il grido di uno spettatore che, sul red carpet, scambia la sindaca Virginia Raggi per la superstar spagnola Cruz scatenando il momentaneo entusiasmo della folla, rivela la ...

Festa della Castagna a Monterotondo Marittimo : Il pomeriggio la Festa prosegue con le bancarelle, il cibo, gli spettacoli e i gruppi musicali itineranti. La Festa della Castagna è organizzata dalla Pro loco di Monterotondo Marittimo in ...