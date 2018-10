F1 | Pirelli | tre colori per le gomme 2019

F1 : Pirelli svela le tre mescole del 2019 : AUSTIN - 'I numeri cambiano, le prestazioni restano. Scendiamo da 7 a 3 colori: per la stagione 2019 di F1 saremo in pista con pneumatici Rosso, Giallo e Bianco' . Pirelli ha svela to in anteprima, a ...

MV Agusta DRAGSTER 800 RR Pirelli : speciale streetfighter pronta a mordere l’asfalto [FOTO] : La nuova serie speciale è stata svelata in anteprima mondiale in occasione dell’inaugurazione del nuovo P ZERO World di Monte Carlo Pirelli e MV Agusta proseguono la loro collaborazione per realizzare l’ultimo gioiello in edizione limitata firmato da MV Agusta e Pirelli Design battezzato “DRAGSTER 800 RR Pirelli”. L’inedita due ruote è stata presentata in anteprima mondiale sabato 22 settembre in occasione ...