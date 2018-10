Tanina Momilia | uccisa dal personal trainer | oggi funerali Ultime notizie | la madre

Daniele Scarpati - marito di Tanina Momilia : "Mi fidavo ciecamente di lui - mi angoscia non averla potuta aiutare" : "Abbiamo aperto la porta della nostra famiglia a un mostro. Stamattina ho visto le sue dichiarazioni sui giornali, diceva che voleva troncare la storia con mia moglie e lei non ha voluto. Io penso che non sia vero. Secondo me, lei mi ha amato fino all'ultimo giorno". Lo ha detto alle telecamere di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai1, Daniele Scarpati, marito di Maria Tanina Momilia, la donna trovata morta a Fiumicino domenica ...

Omicidio di Fiumicino. Confessa il personal trainer di Tanina Momilia : Ha ammesso le sue responsabilità, Andrea De Filippis, 56 anni, il personale trainer , ex ispettore di Polizia, indagato per l'Omicidio di Maria Tanina Momilia, la donna morta a Fiumicino e ritrovata ...

Andrea De Filippis confessa l'omicidio di Maria Tanina Momilia a Fiumicino : Andrea De Filippis, il personal trainer indagato per la morte di Maria Tanina Momilia, si è costituito presso la stazione dei carabinieri di Fiumicino. L'uomo ha confessato l'omicidio.Avevano portato alla palestra vicino a casa le ultime tracce di Maria Tanina, la donna scomparsa domenica e ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica di Fiumicino con ferite sulla testa. Sarebbe quello, secondo gli inquirenti - uno degli ...

Delitto di Fiumicino - il cerchio si stringe : chi ha ucciso Maria Tanina Momilia? : Sopralluoghi, testimoni ascoltati, indagini che proseguono a ritmo serrato. La morte potrebbe esser connessa all'ambiente...

FIUMICINO - MARIA Tanina Momilia TROVATA MORTA NEL CANALE/ “Lite con una donna prima di morire” : FIUMICINO, donna TROVATA MORTA in un CANALE. Ultime notizie: sentito a lungo il personale trainer, forse un omicidio passionale? Proseguono le indagini delle forze dell'ordine(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:20:00 GMT)

C'è un sospettato per la morte di Maria Tanina Momilia - trovata in un canale a Fiumicino con ferite alla testa : Si stringe il cerchio attorno al responsabile della morte di Maria Tanina Momilia, la 39enne trovata ieri mattina in un canale di bonifica a Fiumicino con ferite alla testa. Le indagini potrebbero essere vicino a una svolta. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe un sospettato che nelle prossime ore potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati. I carabinieri hanno effettuato oggi sopralluoghi nei posti frequentati dalla vittima, ...

Maria Tanina Momilia uccisa nei pressi del canale? Si attende l’autopsia : La commessa Maria Tanina Momilia, 39 anni di Isola Sacra, Fiumicino, era scomparsa da domenica mattina. Il marito Daniele Scarpati

Maria Tanina Momilia scomparsa da Fiumicino trovata morta in un canale. Si indaga per omicidio : Si indaga per omicidio per la morte di Maria Tanina Momilia, la donna di 39 anni scomparsa ieri e trovata morta stamattina in un canale a Fiumicino, vicino a Roma. Del caso di occupano i carabinieri....

Il cadavere di Maria Tanina Momilia è stato ritrovato in un canale a Fiumicino : è giallo : Era scomparsa da 24 ore da casa ed è stata trovata morta stamani in un canale di bonifica a Fiumicino, vicino a Roma. Il corpo presenta una ferita sulla nuca e, al momento, gli investigatori non escludono nulla sull'origine del decesso della donna, dalla caduta alla morte accidentale. Il marito aveva lanciato un appello su Facebook, per chiedere alla rete di aiutarlo a ritrovare la moglie scomparsa.A dare l'allarme, intorno alle 9, due ...