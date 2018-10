Non luogo a procedere per Dell' Utri

Riace - primo giorno in 'esilio' del sindaco Lucano 'Non è un luogo fisso dove stare - ho dormito in macchina' : 'È una questione politica. Bisogna portare in giro il messaggio politico di Riace'. Dovrà ricredersi chi pensava che l'esilio da Riace avrebbe fatto sprofondare Mimmo Lucano nello sconforto o gli ...

Decreto Salvini - fonti Ue : Non è del tutto fuori luogo : Bruxelles, 25 set., askanews, - La Commissione europea non si è ancora pronunciata ufficialmente sul Decreto Legge Salvini su Sicurezza e Immigrazione, perché attende di analizzarlo 'dopo l'...

Decreto Salvini - fonti Ue : Non è del tutto fuori luogo : Bruxelles, 25 set., askanews, - La Commissione europea non si è ancora pronunciata ufficialmente sul Decreto Legge Salvini su Sicurezza e Immigrazione, perché attende di analizzarlo "dopo l'...

Genova - Crozza al ministro Toninelli : “Non serve un luogo di incontro - serve un ponte in fretta e che Non crolli” : Nella prima puntata della nuova stagione di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, torna Maurizio Crozza con una copertina che non poteva che essere dedicata a Genova: “Tra Genova e Savona ci sono sempre state due strade. Una è l’Aurelia fatta dagli antichi romani e una è l’autostrada. Ma è possibile che l’unica strada rimasta in piedi sia quella costruita 2000 anni fa?” . L’artista genovese rivolgendosi poi direttamente al ministro ...

Stanotte a Pompei - Alberto Angela/ Rai 1 - diretta - ospiti : "Un luogo che racconta di vita - Non di morte" : Stanotte a Pompei, anticipazioni e diretta: Alberto Angela debutta su Raiuno oggi, sabato 22 settembre. ospiti della serata Marco D'Amore, Giancarlo Giannini, Vittorio Storato e Uto Ughi.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:30:00 GMT)

16 settembre 1798 Rimini Non è più capoluogo : comanda Forlì : ... a quello dei pubblici ufficiali, l'unico che si rifiuta, ma riuscendo a non perdere il posto, è «il notajo Michelangelo Zanotti , il noto raccoglitore delle patrie memorie e autore della Cronaca di ...

I calcoli renali Non hanno una struttura omogenea : ecco la ricerca che smentisce un luogo comune : I calcoli renali sono simili a rocce e barriere coralline: lo rivela la ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports e condotta dall’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, dal gruppo di Mayandi Sivaguru. Essi non sono affatto le strutture omogenee, simili a cristalli, che si sono immaginate per secoli, ma crescono in strati sovrapposti, proprio come fanno alcune formazioni di roccia calcarea e le barriere coralline. ...

Aspettando Pedemontana : a Macherio il "Non luogo" di via Manzoni : Il «tempo sospeso» di via Manzoni a Macherio dura ormai da nove anni. L'avvenire di questa striscia di asfalto, al confine tra Macherio e la frazione Bareggia, è appeso a Pedemontana. La denuncia del ...

Papa : il mare Non sia più luogo di morte - i migranti vanno accolti : Solidarietà nei confronti tanto dei migranti, per cui troppo spesso il mare è luogo di morte e incubi, quanto dei seicento milioni di persone per cui ancora oggi è precluso l'accesso all'acqua, che rappresenta "un diritto umano fondamentale e il futuro della vita". Sono questi i contenuti del messaggio di Papa Francesco per la Giornata del Creato che si celebra domani, così come li ha anticipati ...

Ponte Morandi - sopralluogo della commissione del Ministero : “Non solo rottura strallo ma concause all’origine del crollo” : Il crollo del Ponte Morandi ha ucciso 43 persone. Tra le macerie del viadotto di Genova si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime ma è appena iniziato invece il lavoro dei consulenti della procura e dei membri della commissione ispettiva del Mit, con la prima ispezione sul luogo. Presenti anche alcuni tecnici e ingegneri della Società Autostrade. Al termine del sopralluogo, il presidente della commissione Roberto ...