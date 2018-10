MotoGP | troppo dolore per Lorenzo | salta Motegi

F1 - Max Verstappen : “La Red Bull mi ha impedito di provare la MotoGP - è troppo pericoloso” : Max Verstappen ha chiesto alla Red Bull il permesso di poter correre con una MotoGP ma la scuderia austriaca gli ha negato la concessione. A rivelarlo è lo stesso pilota durante un evento organizzato dal suo sponsor Exact. L’olandese aveva espresso il suo desiderio già lo scorso anno, memore che da bambino correva sia con le due che con le quattro ruote. Il 21enne voleva fare uno step ulteriore ma i piani alti della Red Bull con cui è ...

MotoGP – Dovizioso sulla caduta di Lorenzo in Thailandia : “se diventi troppo razionale non corri più” : Andrea Dovizioso sull’incidente di Jorge Lorenzo in Thailandia: le parole del ducatista a Buriram Terribile venerdì per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di uno spaventoso incidente nelle Fp2 del Gp della Thailandia. Una forte contusione al polso sinistro e alla caviglia destra per il pilota spagnolo della Ducati che preferisce vedere in che condizioni si alzerà domani mattina, prima di decidere se ...

MotoGP - Valentino Rossi sconsolato : “purtroppo la Yamaha è questa - lo diciamo ormai da un anno” : Ottava posizione per Valentino Rossi al termine del Gp di Aragon, un risultato positivo per il Dottore calcolando il diciassettesimo posto sulla griglia Un ottavo posto che non può far sorridere, un piazzamento tutto sommato positivo però per il pilota della Yamaha vista la diciassettesima posizione di partenza. AFP/LaPresse Una gara in rimonta, completata con l’ingresso in top ten che permette al pesarese di chiudere davanti a tutte ...

MotoGP Silverstone - Rossi : «Abbiamo perso troppo tempo nel cambiare la gomma» : Silverstone - Qualifiche da dimenticare per Valentino Rossi, che dovrà sfoderare un'altra rimonta delle sue per avvicinarsi alle posizioni di vertice in gara. A naufragare è tutta la Yamaha, visto che ...

MotoGP – Iannone non troppo entusiasta a Silverstone : “sensazioni buone - ma non basta” : Le sensazioni di Andrea Iannone al termine della prima giornata di prove libere del Gp della Gran Bretagna: le parole del pilota Suzuki a Silverstone E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il ...

MotoGP Austria - Rossi : «I primi tre troppo forti per noi» : SPIELBERG - Quando hai nove titoli iridati nel tuo palmares non puoi essere soddisfatto di un sesto posto, seppur arrivato dopo una bella rimonta dalla 14a posizione in griglia di partenza. Allo ...