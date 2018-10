Una sciagura chiamata euro

Manovra - Renzi : “Sul 2 - 4% di deficit sono laico. Non è Una sciagura. Minniti segretario del Pd? È autorevole” : Non critica il 2,4 % di deficit previsto dalla Manovra dell’esecutivo M5s – Lega. “No, su questo sono laico. Fare il 2,4% non è una sciagura”, dice Matteo Renzi intervistato dal Corriere della Sera. “Ovvio è un azzardo, ma ci sono due problemi. Il primo di metodo. Se il premier va alla Borsa di New York e Tria parla agli investitori dicendo che il governo rispetterà le regole e non ci saranno forzature, poi non puoi ...

'I gay Una sciagura per la specie' - qualche riflessione sulle parole di Zelger : Dopo aver definito chi pratica l'aborto incapace di intendere e volere, il consigliere si scaglia contro gli omosessuali con espressioni tali che spingono il comune di Verona a condannarle con un ...

“I gay Una sciagura per la specie” - qualche riflessione sulle parole di Zelger : Il Consiglio comunale di Verona ha preso le distanze da Alberto Zelger (Presa di posizione del Consiglio comunale su dichiarazioni omofobe rese alla stampa). Il primo firmatario è Mauro Bonato, capogruppo della Lega Nord, e il Consiglio ci tiene a dire che le “affermazioni […] sono solo personali e non corrispondono alle idee della maggioranza di questa assemblea democratica“. Avevamo già incontrato la ...

Il leghista della mozione anti aborto : "I gay? Sono Una sciagura" : ...un bambino nella pancia della mamma - argomenta - come diceva Madre Teresa di Calcutta fino a quando una madre potrà uccidere un bambino nella sua pancia non ci potrà essere la pace nel mondo. Ed è ...

Zelger - consigliere Lega : 'I gay sono Una sciagura - aboliamo l'aborto - no ai preservativi' : A Verona è stata votata una mozione a favore di associazioni che sono in campo contro l'aborto. Una notizia che, in un certo senso, fa rumore, perché arriva a quarant'anni dall'entrata in vigore della Legge 194, quella che permette alle donne di deliberare se portare avanti o meno una gravidanza. All'epoca si trattò di una conquista, tenuto conto che mise fine alle pratiche clandestine finalizzate ad evitare nascite per qualche motivo non ...

Verona - Lega difende mozione anti-aborto : “È un abominevole delitto. I gay? Una sciagura” : Continua a far discutere la mozione contro l'aborto approvata giovedì sera in consiglio comunale a Verona. Il consigliere leghista Zelger: "L'aborto non è un diritto, è un abominevole delitto. Il mio esempio è la Russia di Putin dove gli aborti sono scesi da quattro milioni l'anno a due con sussidi alla maternità. Abolirei la legge 194".Continua a leggere

"I gay? Una sciagura" - bufera su consigliere leghista : I gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie". E' quanto ha detto questa mattina a Radio 24 Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega Nord a Verona, promotore ...

Zelger (Lega) alla Zanzara : “Aboliamo l’aborto e no ai preservativi. I gay? Sono Una sciagura” : “I gay Sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. Provate a mettere in una città una popolazione di omosessuali. Dopo cent’anni è estinta”. Lo ha detto a la Zanzara, su Radio 24, Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega a Verona, promotore della mozione anti-abortista approvata anche con il voto favorevole della capogruppo del Pd. “I rapporti omosessuali – ha aggiunto Zelger ...