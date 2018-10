Per il sisma del 2016 c' è la maxi-sanatoria anche sulle case abusive

La musica Per ricostruire Una pianista a fin di bene contro le ferite del sisma : 'Mi trovavo a Teramo per insegnare a una masterclass. Non dimenticherò mai la notte di quel 24 agosto. Io e altri siamo stati evacuati per alcuni giorni. Non posso dimenticare la sensazione che ho ...

Indonesia - Banca mondiale offre 1 miliardo di aiuti Per il sisma : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

FMI : no variazione a lavori Per sisma : 05.08 Il terremoto di magnitudo 6 che nella notte ha scosso Bali e East Java non ha portato variazioni sull'agenda dei lavori dei meeting annuali di FMI e Banca Mondiale, in corso fino a domenica proprio nell'isola di Bali. Lo assicurano le autorità indonesiane.

Indonesia. Almeno 3 morti Per sisma : 03.58 Sono 3 finora le vittime del terremoto di magnitudo 6 che poche ore fa ha scosso Bali e East Java. Lo riferiscono le autorità indonesiane secondo cui ci sono anche 4 feriti. Un sisma di magnitudo 6,8 è stato registrato al largo delle isole Curili,territorio russo vicino all'isola giapponese di Hokkaido Lo riporta l'USGS. Non risulta alcuna allerta tsunami e non risultano danni a persone o cose. Il sisma si è verificato alle 11.16 (ora ...

Sisma - Perso mezzo mld in agricoltura : 18.13 La Coldiretti registra un crollo del 70% delle vendite nei paesi dell'Italia centrale colpiti dal terremoto, pur con il turismo in lenta ripresa. In due anni,per agricoltori e allevatori la perdita è stata di oltre mezzo miliardo di euro. Rispetto al 2015, "il crollo maggiore ha interessato l'agricoltura umbra,con la perdita complessiva di quasi 260 milioni", spiega Coldiretti. Nel Lazio persi 175mln e nelle Marche 140. "Tiepida ripresa" ...

Terremoto : l’agricoltura umbra ha Perso 260 milioni Per sisma : L’agricoltura umbra ha perso 260 milioni di euro di valore di produzione nei due anni dopo il sisma del 2016. Emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione dell’apertura del piu’ grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo al Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo a Roma per fare il bilancio a due anni dalle scosse. Per ...

Indonesia - autorità : 'Oltre 1.000 disPersi dopo sisma e tsunami' : Sono oltre mille le persone ritenute ancora disperse a causa del terremoto, seguito da uno tsunami, che ha colpito la parte occidentale dell'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha reso noto agenzia di ...

Vacca - rete Per oPere in depositi museali annunciata visita alle regioni colpite dal sisma : L'Aquila - Un "piano per valorizzare le opere custodite nei depositi, a partire da quelle 'ferite' dal sisma" e una "visita tra due settimane nelle quattro regioni colpite". Li ha annunciati il sottosegretario per i Beni e le attività culturali Gianluca Vacca alla presentazione della mostra 'Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche', in programma a Macerata e altri 8 siti marchigiani dal 19 ...

Indonesia - dopo sisma e tsunami paura Per l'eruzione del vulcano Soputan : Sciacalli, esercito a Palu - Il Paese è sempre in emergenze. L'esercito è stato inviato nella città portuale di Palu per sorvegliare infrastrutture, depositi di carburante, banche, il locale aeroporto ...

La sPeranza dopo il sisma : Camerino - riaPerto il Monastero : Donne a confronto su Chiesa, solidarietà, economia e cooperazione'. Diverse le raccolte fondi stimolate dall'associazione Amore per Amore. Tra le iniziative culturali, è stato portato in scena anche ...

Sisma in Indonesia - in 200mila hanno bisogno di aiuti | Unicef : Allarme Per i bambini : Nuove scosse sull'isola. Si scava a mani nude. E l'Unicef lancia l'Allarme bambini: in migliaia hanno bisogno di aiuto

Sisma in Indonesia - in 200mila hanno bisogno di aiuti | Unicef : Allarme Per i bambini : Nuove scosse sull'isola. Si scava a mani nude. E l'Unicef lancia l'Allarme bambini: in migliaia hanno bisogno di aiuto

Indonesia : oltre 1200 morti Per sisma - dramma per 600'000 bimbi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perché sono arrivate così poche domande di fondi Per la ricostruzione dopo il sisma? : poche centinaia di domande e richieste di finanziamento presentate per ricostruire e riqualificare edifici privati distrutti o danneggiati, a fronte di una stima che, all'indomani del terremoto che ...