Milan | super sponsor in arrivo per il club rossonero

Smog - Legambiente : a Milano 5° giorno di superamento del PM10 : Oltre al problema dell’odore acre a Milano dopo l’incendio di domenica scorsa, c’è anche quello dell’inquinamento da polveri sottili: l’allarme viene lanciato da Legambiente Lombardia. Nel capoluogo lombardo si registra il 5° giorno consecutivo di superamento della soglia per le polveri sottili (50 microg/mc), il 41° dall’inizio dell’anno. La conseguenza sarebbe l’entrata nella fase di emergenza ...

A tutto Higuain : 'Milan - vinciamo subito. Gattuso super - la Juve mi ha cacciato' : Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi trovate la versione integrale della lunga chiacchierata col fuoriclasse argentino. Eccone alcuni estratti. Gonzalo Higuain, 30 anni. LaPresse Higuain, la ...

Verso il derby : il Milan arriva più stanco - l'Inter ha un Lautaro super grazie all'Argentina : I rossoneri in giro per il mondo hanno giocato più degli interisti: Gagliardini e Asamoah hanno riposato

Inter-Milan è Cina-Usa : duello fra superpotenze mondiali : È Zhang Jingdong, secondo Hurun, l'85 o uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 16 miliardi di dollari, contro Paul Singer, secondo Forbes l'822 o uomo più ricco del mondo con un patrimonio 2,8 ...

Volley : Superlega - nell'anticipo della 1a giornata Ravenna domina su Milano : IL TABELLINO- CONSAR Ravenna - REVIVRE AXOPOWER Milano 3-0, 25-16, 25-14, 25-15, CONSAR Ravenna: Saitta 2, Raffaelli 7, Russo 9, Rychlicki 18, Poglajen 9, Verhees 11, Marchini, L,, Goi, L,, Smidl 1. N.

Volley - SuperLega 2018-2019 : inizia il campionato - Ravenna travolge Milano nell’anticipo : Al Pala De Andrè si è aperta la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ravenna ha letteralmente piallato Milano con un roboante 3-0 (25-16; 25-14; 25-15) nell’anticipo della prima giornata, di fronte a 2000 spettatori i giallorossi hanno dominato l’incontro chiudendo la pratica in appena 73 minuti: i ragazzi di Gialuca Graziosi sono andati ben oltre le più rosee aspettative e hanno soppiantato la ...

Milano : al via 'Super - il festival delle periferie' (2) : (AdnKronos) - La festa diffusa avrà l’obiettivo di lanciare cinque laboratori itineranti nelle zone interessate dal Bando alle periferie del Comune di Milano di cui Super è aggiudicatario, coinvolgendo anche i quartieri limitrofi. Sono invitati a partecipare rappresentanti dell’amministrazione, coop

Milano : al via 'Super - il festival delle periferie' : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - Parte oggi, venerdì 12 ottobre, la festa di 'Super, il festival delle periferie', kermesse diffusa che fino a domenica 14 ottobre animerà le periferie milanesi. L’appuntamento è alle 18.30 all’East River Martesana (via Jean Jaurès 22 - M1 Turro) con il sindaco di Milano

Ciclismo - Milano-Torino : Pinot trionfa a Superga - Valverde dà spettacolo : La Milano-Torino non ha tradito le attese, regalando un grande spettacolo [VIDEO] nelle due scalate verso la Basilica di Superga. Alejandro Valverde ha fatto esplodere la corsa gia' sul primo passaggio della dura salita torinese, facendo una grande selezione con una serie di allunghi. La Groupama ha poi preso in mano la situazione, con un Gaudu in forma smagliante che ha lanciato al successo Thibaut Pinot, favorito anche da una collisione ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : tutte le outsider - da Milano a Siena. Chi può impensierire le corazzate? : Perugia, Civitanova, Modena e Trento sono le quattro grandi favorite per la conquista dello scudetto attualmente detenuto dai Block Devils ma la SuperLega 2018-2019 potrà contare anche su diverse outsider, il massimo campionato italiano di Volley maschile ci regalerà grandi sorprese e lo spettacolo non mancherà mai visto che ci sono diverse formazioni che possono togliersi delle soddisfazioni importanti. Chi può contrastare le magnifiche quattro ...

Milano-Torino 2018 : vittoria in solitaria di Thibaut Pinot a Superga - battuti Lopez e Valverde. Quarto posto per Cattaneo : La Milano-Torino torna a parlare francese con Thibaut Pinot che conquista la 99ma edizione. Il corridore della Groupama-FDJ, dopo aver sfiorato ieri il successo alla Tre Valli Varesine, riesce ad imporsi oggi in solitaria, facendo la differenza sull’ascesa finale alla Basilica di Superga. Secondo posto per uno sfortunato Miguel Angel Lopez, che cade nel momento chiave e non riesce più a raggiungere Pinot. Completa il podio il neo Campione del ...

DIRETTA / Milano Torino 2018 streaming video e tv : verso il gran finale a Superga! : DIRETTA Milano Torino 2018: info streaming video e tv, della classica di fine stagione del ciclismo mondiale con la quale si apre il Trittico d'Autunno, oggi 10 ottobre.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:36:00 GMT)

Milano-Torino 2018 : grande sfida sul Colle di Superga. Presenti Valverde - Moscon e Alaphilippe. Torna in corsa Aru : Domani si correrà la 99ma edizione della Milano-Torino. La corsa che apre il Trittico d’Autunno vedrà i corridori sfidarsi sul classico arrivo in salita sul Colle di Superga, in cui ci aspettiamo grande battaglia vista la startlist di grande livello. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti della Milano-Torino 2018. Percorso Partenza da Magenta e arrivo a Superga dopo 200 km. Nella prima parte si attraversa la pianura Padana, in ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...