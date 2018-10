Mercati temono rialzo tassi | la Borsa in Cina si sgretola | -3%

Rischio Italia - perché i Mercati temono più il rating che la Ue : Il Rischio di scontro sui conti tra Ue e governo Italia no è l’impatto sui mercati potrebbe essere limitato: l'eventuale avvio di una procedura di infrazione non è immediato. Altro discorso riguarda l'altra spada di Damocle che pende sull' Italia : quella del rating . A fine ottobre si pronunceranno sul merito di credito dell' Italia sia Moody's sia Standard & Poor's e le probabilità di una bocciatura sono molto elevate. Ecco ...

Bufera sull'Italia : ecco cosa temono in Mercati : Dall'aumento del debito all'apertura di un nuovo fronte di conflitto con l'Europa, fino all'attesa per i giudizi delle...

Legge di bilancio 2019 : tutto quello che i Mercati temono : ... PIL, di un paese membro, parametri difficili da mantenere non solo se si pensa che il Pil Italiano offre pochi margini di manovra, ma soprat tutto se si guarda alle ultime vicende di cronaca, crollo ...

La corona in Svezia è sempre meno regale - ora i Mercati temono la politica di Stoccolma : La Svezia è una delle principali economie esportatrici al mondo, con vendite di beni e servizi all'estero per circa il 28% del suo pil, qualcosa come 135,5 miliardi di euro nel 2017. Più del 70% del ...