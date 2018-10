Daniel Ricciardo | GP Stati Uniti 2018 | “Voglio tornare sul podio e sono convinto che la

oasport

(Di giovedì 18 ottobre 2018)è apparso, come sempre, sorridente e spensierato nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il Gran Premio deglidi Formula Uno (clicca qui per programma e tv). L’australiano spera di avere a disposizione una RB14 nuovamente competitiva, su una pista che, a sua detta, è una delle sue preferite. L’obiettivo primario dell’alfiere della Red Bull sarànuovamente sul, dato che non vi riesce addirittura dalla gara di Monaco. Ad ogni modoconfessa di avere un debole per il Gran Premio che si corre sul COTA – Circuit Of The Americas. “Senza mezzi termini adoro questa gara, e mi è sempre piaciuto tantissimo venire qui a correre. In questa occasione, poi,arrivato in anticipo per andare a vedere una partita di football americano alla Texas University, per cui posso dire che micalato davvero ...