M5S | Tria chiarisca su emendamento Cri

Tria contro M5S : «Attacchi irrazionali a Ragioniere generale e capo di gabinetto» : Questa volta la battaglia si accende su una norma per il pagamento del Tfr ai dipendenti della Croce Rossa. I Cinque Stelle chiedono «chiarimenti o dimissioni» a Daniele Franco e Roberto Garofoli ma il ministro li stoppa: «Niente risorse aggiuntive, ma solo un chiarimento chiesto dal ministero della Salute» guidato dalla M5S Giulia Grillo ...

Tria difende Garofoli dal M5S : "La norma sulla Croce Rossa serviva a pagare il Tfr ai lavoratori : l'attacco al Mef è irrazionale" : "E' del tutto privo di fondamento e irrazionale l'attacco rivolto al Capo di Gabinetto del Mef, Roberto Garofoli, e al Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco", in merito ai provvedimenti relativi alla Croce Rossa. Lo afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota. Garofoli era finito nel mirino degli esponenti del M5S Vittoria Baldino ed Elio Lannutti che ne avevano chiesto le dimissioni."La norma proposta, e sollecitata da ...

Decreto fisco - M5S chiede le dimissioni del capo di Gabinetto di Tria Garofoli per lo stanziamento fantasma a Croce Rossa : “Garofoli spieghi, o si dimetta“. Poche righe, quasi un cartello, ma lapidarie: il M5S alla Camera chiede la testa del capo di Gabinetto del ministro Tria, presunto autore della norma sulla Croce Rossa apparsa alla vigilia del Decreto fiscale senza che nulla sapessero il premier Conte e tutti i suoi ministri, che pure erano chiamati a firmarlo. “Oggi scopriamo che nelle bozze del Decreto qualcuno ha inserito arbitrariamente ...

Il sottosegretario M5S Spadafora : “Non arretriamo sui diritti di migranti e gay. I 5 stelle tengano alta l’attenzione” : “Il contratto di governo non prevede un arretramento culturale sui diritti”. Dentro il Movimento 5 stelle non ci sono solo i malumori di alcuni parlamentari (primo fra tutti il senatore Gregorio De Falco) o le dichiarazioni controcorrente di Roberto Fico. A esporsi oggi sul tema dei diritti è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora. Intervistato dal Corriere della ...

Alitalia - Salvini : “Tria rispetti il contratto di governo - come facciamo tutti. La linea è tracciata. Legittima difesa? M5S leali” : “Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti”. Il vicepremier Matteo Salvini si schiera al fianco di Luigi Di Maio nella questione Alitalia e dice che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, “deve fare quello che dice il contratto di governo“. In un colloquio con Il Messaggero, il leader della Lega risponde al titolare di via XX Settembre che venerdì aveva detto: “Io penso che delle cose che fa il ...

Salvini : «Tria rispetti il contratto. Sì all'ingresso del Tesoro in Alitalia. Giustizia - M5S stia ai patti» : «Su Alitalia sono assolutamente d'accordo con Di Maio e con l'ingresso del Tesoro nella compagnia aerea. Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa». Matteo...

