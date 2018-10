Una pallottola nel cuore 4 si farà?

Programmi TV di stasera - martedì 16 ottobre 2018. Ultimi appuntamenti per Una pallottola nel Cuore 3 e Come quando fuori piove : Una Pallottola nel Cuore 3 Rai1, ore 21.25: Una Pallottola nel Cuore 3 – Ultima Puntata - 1^Tv Fiction di Luca Manfredi del 2018, con Gigi Proietti, Francesca Inaudi, Mariella Valentini, Marco Marzocca, Paola Minaccioni. Prodotta in Italia. Il giustiziere: Bruno è sempre più convinto che l’assassino di Enrico sia qualcuno molto vicino a lui, qualcuno capace di farlo cadere in un tranello, e infine di ucciderlo. Mentre investiga su alcuni ...

Una pallottola nel cuore 3 Anticipazioni : questa sera l'ultimo episodio su Rai 1 : Bruno passa da accusatore ad accusato in quest'ultimo episodio della fiction intitolato Il Giustiziere.

Una pallottola NEL CUORE 3/ Anticipazioni sesta ed ultima puntata : Bruno accusato di omicidio : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni sesta ed ultima puntata 16 ottobre: Bruno Palmieri accusato di omicidio e in pericolo di vita. Morirà per scoprire la verità su Enrico?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:57:00 GMT)

Una pallottola nel Cuore 3 sesta e ultima puntata : trama 16 ottobre : UNA Pallottola NEL Cuore 3 ultima puntata. Con l’ultimo appuntamento della terza stagione, si conclude su Rai 1 la fiction con Gigi Proietti. Di seguito trama e anticipazioni della sesta puntata martedì 16 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Una Pallottola nel Cuore 3 sesta e ultima puntata: trama 16 ottobre Bruno è sempre più convinto che l’assassino di Enrico sia qualcuno molto vicino a lui, qualcuno capace ...

Una pallottola nel cuore 3 - anticipazioni ultima puntata : E' arrivata la resa dei conti per Bruno (Gigi Proietti): nella sesta ed ultima puntata di Una pallottola nel cuore 3, in onda questa sera, 16 ottobre 2018, alle 21:25 su Raiuno, il protagonista è sempre più vicino a scoprire l'assassino di Enrico (Giovanni Scifoni), ma per farlo dovrà difendersi da una pesante accusa.Una pallottola nel cuore 3, anticipazioni ultima puntata Bruno sembra aver capito chi ha ucciso Enrico ma, mentre si sta ...

Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottola nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. ...

Una pallottola nel cuore 3 - anticipazioni ultima puntata 16 ottobre : Bruno morirà? : Brutte notizie per i fan di Una pallottola nel cuore 3. Dopo tanta attesa il mitico personaggio che ha il volto di Gigi Proietti, Bruno, si troverà con le spalle al muro e con il rischio di morire chiudendo così la terza stagione della fiction. Più volte l’attore ha dichiarato di volersi dare al teatro ed evitare per un po’ la tv ma i buoni ascolti delle nuove puntate lasciano pensare che la Rai non vorrà rinunciare alla fiction ...

Ascolti tv - Temptation Island Vip batte d’un soffio Una pallottola nel cuore 3 : Chiusura in bellezza per Temptation Island Vip che con l’ultima puntata su Canale 5 fa record di Ascolti nel prime time del 9 ottobre con 4.034.000 telespettatori (share 22.42%). Ascolti tv prime time Una vittoria davvero per un soffio, dal momento che su Rai1 Una pallottola nel cuore 3 con Gigi Proietti conquista 4.033.000 telespettatori (share 17.3%) Su La7 diMartedì di Giovanni Floris ha avuto 1.675.000 (share 7.90%), mentre su Rai 3 ...

Una pallottola nel Cuore 3 : anticipazioni sesta ed ultima puntata del 16 ottobre 2018 : Una Pallottola nel Cuore 3 Casi più forti ed appassionanti, una dose più massiccia di azione poliziesca e inaspettati colpi di scena. Sono questi i principali elementi di novità di Una Pallottola nel Cuore 3, la serie tv con protagonista Gigi Proietti nei panni di Bruno Palmieri, raffinato cronista di nera che indaga su alcuni vecchi casi irrisolti che hanno insanguinato la Capitale. Ad affiancarlo nelle indagini, come sempre, il fedele ...

Ultime puntate di Una pallottola nel Cuore 3 : Bruno da accusatore ad accusato? Anticipazioni 16 ottobre : Ultime puntate di Una Pallottola nel Cuore 3 che torna in onda oggi e martedì prossimo proprio con il gran finale di stagione. Il destino della fiction è ancora incerto visto che Gigi Proietti ha ammesso di volere più tempo e spazio per dedicarsi al teatro e potrebbe appendere al chiodo i panni di Bruno, il cronista con la passione per il giallo e i casi irrisolti. I colpi di scena non mancheranno perché da accusatore Bruno potrebbe finire per ...

Una pallottola nel cuore 3 - anticipazioni 9 ottobre : l’ardita ipotesi di Bruno : Una pallottola nel cuore 3 prosegue la sua corsa dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti dell’esordio (confermati poi con il secondo episodio e pure con il terzo, nonostante sia in competizione con Temptation Island VIP). Martedì 9 ottobre alle 21.25 su Rai1 ecco il nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction di genere giallo, per la precisione il quinto. A un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda ...

