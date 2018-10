Syngenta punta a visione condivisa per un’agricoltura sostenibile : Collaborare con gli stakeholder di tutto il mondo per costruire una visione condivisa per il futuro di un’agricoltura sostenibile. Questo l’obiettivo della consultazione avviata da qualche mese da Syngenta. Una intenzione ribadita oggi in occasione del World Food Day, la giornata mondiale dell’alimentazione. “Vogliamo lavorare assieme agli stakeholder per costruire aziende agricole produttive e solide, utilizzando le tecnologie ...