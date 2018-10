Pisa Orologeria | da oggi anche Diamanti | e non solo Per un nuovo prezioso corso

Roger Dubuis - le collezioni con Lamborghini e Pirelli da Pisa Orologeria : Per Roger Dubuis “Dare to be rare” non é un semplice slogan: é l’essenza stessa di ogni nuovo prodotto. Ne derivano orologi immediatamente riconoscibili pensati per persone che non hanno paura di farsi notare e che da un segnatempo pretendono tecnologie e design sempre più audaci e il massimo livello di certificazione orologiera. É per questo motivo che ogni modello della maison é insignito del Punzone di Ginevra. Ed è sempre per questo motivo ...