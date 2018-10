Numero chiuso Medicina | atenei senza risorse per abolirlo subito In futuro modello

Medicina - governo : “Abolito il Numero chiuso - ma non subito” : “Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi“: è quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019. “In merito al superamento del numero chiuso per l’accesso alla facolta’ di Medicina, la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un ...

Numero chiuso a Medicina - il governo : “Abolito”. Poi precisa : “Non subito” : “Si abolisce il Numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi“: è quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, tra le norme del disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019. “In merito al superamento del Numero chiuso per l’accesso alla facolta’ di Medicina, la presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un ...

Test Medicina - pasticcio Governo su abolizione Numero chiuso/ Grillo-Bussetti : percorso da fare con Università : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: P.Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Cdm abolisce il Numero chiuso a Medicina. Poi il chiarimento : 'E' un auspicio - sarà graduale' : I ministri di Salute e Istruzione prima dicono di non saperne nulla. Poi rettificano, spiegando di aver chiesto solo un cambiamento graduale - A quanto si apprende al ministero della Salute e a quello ...

Medicina : sull'abolizione del Numero chiuso a Medicina arriva la precisazione del Governo : "Voglio essere sincero, a me non risulta questa cosa. Farò le dovute verifiche ma non mi risulta nulla di simile". Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti commentando a margine di una conferenza stampa organizzata a Venezia la notizia secondo la quale nel corso del Consiglio dei ministri di ieri sera sarebbe stato abolito il numero chiuso per la facoltà di Medicina, risulta sorpreso, spiazzato. Il ...

Chigi precisa : stop Numero chiuso Medicina obiettivo di medio periodo : Roma, 16 ott., askanews, - Il superamento del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina è 'un obiettivo politico di medio periodo per il quale si avvierà un confronto tecnico con i ...

Medicina - Bussetti-Grillo : stop Numero chiuso auspicio - per gradi : Roma, 16 ott., askanews, - 'Aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per Medicina' è 'un auspicio condiviso da tutte le forze di maggioranza che il Governo intende onorare', 'un ...

Medicina - caos sul Numero chiuso. Palazzo Chigi : l'abolizione è obiettivo «di medio periodo» : Un vero e proprio giallo intorno alla vicenda del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina. La notizia, anticipata dal ministro della Salute Giulia Grillo in...

Facoltà di Medicina - la manovra cancella i test d'ingresso : «Stop al Numero chiuso - ma non subito» : «Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». È quanto annunciato al termine del Consiglio dei...

Abolito il test di medicina - addio Numero chiuso : (Foto: flickr.com / Università di Pavia) addio test di ammissione alle facoltà di medicina. La decisione è stata presa dal governo e inserita nel testo della manovra, passata tanto in sordina da avere sorpreso anche il ministro dell’Istruzione Franco Bussetti il quale, giova specificarlo, era comunque incline ad archiviare il numerus clausus. Nel documento di programmazione economica e finanziaria (Def) erano citati passaggi relativi a una ...