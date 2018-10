È il momento delle A-share cinesi?

The Resident - 5 motivi per recuperare una delle serie mediche del momento : 1. Finalmente, la verità2. Un trio di protagonisti oltre gli stereotipi3. The Good and the Bad Doctor4. La meritocrazia vince ancora5. La seconda stagione sarà ancora meglioLa seconda stagione della serie a sfondo medico The Resident debutta negli Stati Uniti il 24 settembre (in Italia aspetteremo fino al 30 ottobre per vederla su FoxLife), con il trio di protagonisti – l’internista disilluso e ribelle dottor Conrad, lo spaesato specializzando ...