Temptation Island Vip | Francesco Chiofalo fiume in piena sul programma | Ecco cosa

blogo

: Temptation Island Vip, grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar… - Simo_Ventura : Temptation Island Vip, grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar… - QuiMediaset_it : Finalissima da record per #TemptationIslandVip condotto da @Simo_Ventura: leader della prima serata con oltre 4.000… - Simo_Ventura : #Repost #highlanderdj TEMPTATION ISLAND VIP - LA CANZONE DI SIMONA VENTURA (E NON SOLO) Video completo ??… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Forse qualcuno non se sarà accorto, ma tra i tentatori della prima edizione diVip c'era anche l'indimenticabile Lenticchio:, il personal trainer romano che prese parte all'edizione 2017 della versione normale delnon ha segnato una performance memorabile neldi Simona Ventura, ed ha affidato ad Instagram le spiegazioni di questa sua partecipazione "sottotono" (rispetto al successo registrato nella sua edizione): Fare il tentatore consiste nel renderti simpatico anche a sei ragazze che a te potrebbero non stare simpatiche, e quindi ti capita di fare delle cose un po’ forzate, del tipo far finta di essere interessato a discorsi che non ti interessano, e ridere a battute che non ti fanno ridere. Non è un ruolo che a me si addice tanto. Mi sono trovato in difficoltà perché Ursula e Valeria erano molto più grandi di me, ...