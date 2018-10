Domenica In | l' intervista a Ilaria Cucchi e la forza del silenzio

Domenica Live : Barbara intervista la Colmenares e manda una frecciatina alla Venier : Sicuramente molti ricorderanno la regina indiscussa delle telenovelas Grecia Colmenares: l'attrice è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live [VIDEO] ed ha esordito dicendo di essersi sbagliata a scrivere sui social 'Domenica In' al posto del nome della trasmissione della D'Urso. Essendosi accorta dell'errore, avrebbe voluto cancellare il post, ma il suo telefono era scarico. La presentatrice allora ha colto l'occasione per lanciare una ...

Nino Frassica - intervista doppia con Orietta Berti/ Lo showman : "Sogno di diventare Mara Venier" (Domenica In) : Nino Frassica ospite della quarta puntata di Domenica In. Con Mara Venier propone un'intervista doppia a Orietta Berti. L'altro protagonista, per inciso, è lui stesso.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Domenica In - Mara Venier intervista Loretta Goggi : finisce in disgrazia - lacrime senza fine : E' finita in lacrime a Domenica In l'intervista di Mara Venier a Loretta Goggi. La conduttrice ha ricordato Gianni Brezza che dal 2008 al 2011 è stato sposato con la cantante di Maledetta Primavera. ...

Domenica Live Barbara D’Urso intervista la ragazza con la barba : Nel salotto Domenicale di barbara D’Uso c’è stata Harnaam Kaur, la ragazza con la barba” come è stata ribattezzata la giovane modella barbuta racconta la sua storia, partendo da quando, a 12 anni, le è stata diagnosticata la malattia. «Ho la sindrome dell’ovaio policistico che causa la crescita di peluria sulla pelle. Non ho saputo di avere quella peluria fino a quando i miei compagni non hanno cominciato a prendermi in giro. Sono tornata a casa ...

Domenica Live intervista a Samantha Markle la sorella di Meghan Markle : In esclusiva internazionale a “Domenica Live” c’è Samantha Markle, sorella di Meghan, cui ha lanciato varie accuse nel tempo.Il primo argomento è l’infarto del padre, che secondo alcuni giornali sarebbe stato una notizia falsa. «Nostro padre ha avuto diversi infarti – racconta Samantha – aveva già avuto dei sintomi prima che aveva ignorato perché non voleva che si diffondesse la notizia. Meghan al telefono gli ha detto: non so quando ...

Domenica In - intervista a cuore aperto di Romina Power a Mara Venier : Un’intervista delicata e a tratti commovente in cui Romina non si sbilancia su Al Bano ma racconta delle gioie e dolori di essere figlia, madre e nonna Un incontro tra due amiche, una chiacchierata delicata, che tocca molti temi, ma senza urlarne nessuno. Dal nipotino nuovo nuovo, alla morte prematura del padre di Romina, dal riavvicinamento con Al Bano alla scomparsa di Ylenia: Romina Power si racconta a Mara Venier nella prima puntata della ...

Malore per Gina Lollobrigida : portata in ospedale - salta l'intervista a Domenica In : Colpo di scena oggi nel corso della prima diretta di Domenica In, lo storico contenitore del dì di festa di Raiuno condotto nuovamente da Mara Venier. La conduttrice veneta questo pomeriggio era pronta ad accogliere in studio anche la sua grande amica Gina Lollobrigida, la quale doveva raccontarsi in una lunga intervista esclusiva. Nel corso della diretta, però, la Venier ha annunciato che la Lollobrigida non ci sarebbe stata perché poco prima ...