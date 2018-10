15 ottobre 1967 | Muore a 24 anni Gigi Meroni | la farfalla granata

Accadde oggi - 7 ottobre 1967 : la prima partita a colori in tv : Continua il nostro classifico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda il mondo del calcio, la data del 7 ottobre 1967 è una di quelle da cerchiare in rosso. E’ stata infatti trasmessa la prima partita di calcio a colori, di fronte Germania Ovest-Jugoslavia, valida per le qualificazioni agli Europei. Il risultato finale è stato d 3-1, il secondo tempo a causa del maltempo è stato ...