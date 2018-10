Sonia Bruganelli | moglie di Paolo Bonolis a Matrix | “Non è facile stare con lui”

Sonia Bruganelli dichiarazione d’amore a Bonolis su Instagram : La storia d’amore tar Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, pochi giorni fa era stata messa in discussione dai fan e che oggi si riscopre più stabile che mai È stata proprio Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, a levare ogni dubbio sulla stabilità del suo matrimonio con una foto pubblicata su “” in cui fa una bella dedica al marito. Sonia Bruganelli scrive: «Del passato dovremmo ricordare i suoi fuochi e non le sue ceneri». Poi aggiunge ...