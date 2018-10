Samsung Volley Cup A2 – Al via sabato la seconda giornata dei Gironi A e B

sportfair

: Presentata questa mattina, in occasione della Giornata di Sport al Politecnico, la formazione e lo staff del Barric… - CUSTorino : Presentata questa mattina, in occasione della Giornata di Sport al Politecnico, la formazione e lo staff del Barric… - volleymaniaweb : Samsung Volley Cup A2: nel posticipo della 1^ giornata del Girone A la Bartoccini Gioiellerie Perugia stende 3-1 la… - fogliosportivo : RT @altraidea_cuneo: Samsung Volley Cup A2: nel primo turno solo vittorie interne. -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)Cup A2: con l’anticipo disera tra Trentino e Marsala prende il via ladeiA e B. Domenica sette match, esordio per Pinerolo e Cus Torino Mentre la Nazionale di Davide Mazzanti si prepara ad affrontare la Final Six dei Mondiali in corso in Giappone, laCup di Serie A2 Femminile procede velocemente verso la 2^di Regular Season deiA e B. Delle otto partite in programma, sette si disputeranno come di consueto alle ore 17.00 di domenica. L’unica variazione coinvolge la Delta Informatica Trentino, che in occasione del Festival dello Sport (a Trento fino al 14 ottobre) ospita la Sigel Marsalasera alle 20.30. GIRONE A Viaggia verso la Campania la LPM Bam Mondovì, attesa da un impegno complicato contro la P2P Givova Baronissi. Le pumine hanno esordito una settimana fa con una vittoria, non ...