Pattinaggio | l’ex atleta azzurra Giada Dall’Acqua morta nel sonno a 28 anni

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Si è addormentata dopo pranzo e non si è più svegliata. ÈcosìDall’Acqua, 28enne exdella squadra diartistico. Abitava a San Giovin Marignano, in provincia di Rimini, col marito e la loro bimba di 18 mesi. I primi accertamenti del medico legale sembrano propendere per le cause naturali ma è stata comunque disposta l’autopsia sul corpo della ragazza,mercoledì. A dare la notizia della scomparsa attraverso un post su Facebook è stata la ScuolaPietas Julia, per la quale lavorava come allenatrice l’ex. L'articolo, l’exDall’Acquanela 28proviene da Il Fatto Quotidiano.