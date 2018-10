Meteo weekend Forte perturbazione sull’Italia | rischio di forti piogge e temporali

Meteo : dopo l'allerta si va verso un weekend di sole - le previsioni : La Liguria si è trovata a fare i conti con la prima allerta arancione/rossa dell'autunno e con un'intensa perturbazione con precipitazioni diffuse in particolare sul Ponente della regione, dove le ...

Allerta Meteo Roma : sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale e nel Lazio : Ha già iniziato a piovere su Roma, dov’è elevata l’Allerta Meteo per le prossime ore. sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale, per i forti temporali provenienti dal Tirreno e spinti nell’entroterra dall’azione ciclonica attiva in mare aperto. Tra Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre su tutta l’area capitolina avremo piogge molto forti con intensi temporali, soprattutto tra le 08:00 di Sabato e le 13:00 di ...

Allerta Meteo - il ciclone risale il Tirreno e porta il maltempo anche al Centro/Nord : sarà un weekend da incubo : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un weekend da incubo per il maltempo che sta risalendo da Sud verso Nord provocato da un ciclone molto pericoloso, posizionato nel mar Tirreno pochi chilometri ad est della Sardegna e diretto verso l’arcipelago Toscano. Tra la prossima notte e domani mattina potrebbe diventare addirittura un altro “Medicane“, il terzo “Uragano Mediterraneo” della stagione, ...

Meteo - weekend instabile : nubi e piogge soprattutto al nord : La circolazione ciclonica formatasi a sud delle nostre isole maggiori infatti avanzerà verso nord raggiungendo nella giornata di oggi anche le regioni centrali e da stasera quelle settentrionali, con il suo carico di nuvole e piogge soprattutto nelle zone nord orientali.Continua a leggere

Meteo - nubifragi e alluvioni mettono in ginocchio l’Italia : da Nord a Sud. Le previsioni del weekend : previsioni Meteo: si prospetta un weekend di pioggia in tutta Italia. Rischio nubifragi per altre 48 ore al Sud, e weekend brutto anche al Nord della Penisola: è in arrivo in tutta Italia una nuova ondata di maltempo a causa di un vortice di bassa pressione insistente sui mari meridionali. Allerta arancione sui settori meridionali e ionici di Calabria, Basilicata e Puglia. Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento e dalla ...

Meteo - previsioni del tempo - piogge e maltempo al sud : nel weekend in tutta Italia. E la tregua è lontana : Meteo CRONACA DIRETTA: Italia spaccata, ma ora si teme un grave peggioramento, ecco dove ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/5UQeo4hq95 #Meteo di @ilMeteoit - IL Meteo.it, @ilMeteoit, 4 ottobre ...

Meteo - weekend di sole e vento : ma il bel tempo sta per finire : Il fine settimana sarà assolato in quasi tutte le zone della penisola, ma da lunedì arriverà una nuova perturbazione che...

Meteo - le previsioni del weekend 29-30 settembre - : Tra sabato e domenica torna il freddo sulle regioni del Nord, in linea con le temperature settembrine. Fine settimana soleggiato al Centro, qualche nuvola al Sud: il passaggio di Medicane coinvolgerà ...

Allerta Meteo per l’Uragano Mediterraneo “Zorbas” : traiettoria shock per la Grecia - rischio catastrofe nel weekend : Allerta Meteo – L’evoluzione dell’Uragano Mediterraneo “Zorbas” posizionato oggi sul mar Jonio, vicino all’Italia, ma diretto nel weekend verso la Grecia, ha assunto nelle ultime previsioni una traiettoria terribile proprio per la penisola ellenica, e in modo particolare per Peloponneso, Attica e isole Cicladi. La tempesta, infatti, si abbatterà direttamente sulla Grecia con venti impetuosi e piogge ...