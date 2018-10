Fiducia | il governo straccia l' Ue Gli italiani non hanno dubbi I dati

Manovra - Tria : governo farà di tutto per recuperare Fiducia mercati : Il governo 'farà di tutto per recuperare la fiducia dei mercati', assicura il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il tasso del Btp decennale è salito ieri al 3,72%, il nuovo massimo da febbraio 2014. Lo spread con il Bund tedesco oggi staziona poco sotto i 300 punti base dopo la fiammata ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s - per il 44% aumenterà il debito pubblico : poca Fiducia su Manovra : SONDAGGI POLITICI Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Piepoli, Lega sfonda al 31% e regge il M5s al 30%, al netto delle perdite rispetto al 4 marzo. Pd perde ancora 2 punti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Sondaggi politici/ Salvini il leader con più Fiducia. Lega conta più di M5s nel Governo Conte : Sondaggi politici, il giudizio sul Governo Conte, dove secondo gli italiani la Lega sembra contare più del Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza è visto come assistenzialismo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Il premier Löfven sFiduciato in Parlamento. La Svezia tentata da un governo di destra : ...kesson, ha ripetuto che il suo partito farà 'crollare qualsiasi governo che non ci dia voce in capitolo su immigrazione, assistenza sanitaria, pensioni e politica sulla sicurezza'. Se Ulf Kristersson ...

Il Parlamento svedese ha votato la sFiducia al governo di Stefan Lofven : Il Parlamento svedese ha votato la sfiducia al governo di centrosinistra di Stefan Lofven, con 142 voti a favore del governo e 204 voti contro. Il voto sul governo era atteso, dopo le elezioni di due settimane fa che avevano The post Il Parlamento svedese ha votato la sfiducia al governo di Stefan Lofven appeared first on Il Post.

Svezia - sFiducia al governo : oggi si chiude l'era del modello socialdemocratico : Aritmetica di governabilità ardua nel Paese-guida del nord, e qualche preoccupazione emerge anche sul futuro dell'unica economia industriale europea avanzata che oggi cresce piú di quella tedesca - ...

Governo - Farinetti a Scanzi : “Bisogna sviluppare sentimento Fiducia”. “E’ stata la ricetta renziana che ha distrutto il Pd” : Confronto a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il patron della catena Eataly, Oscar Farinetti, sul Governo gialloverde. L’imprenditore osserva: “Mi ritengo personalmente piuttosto lontano da determinati messaggi del Governo, che portano alla sfiducia e all’egoismo. Il nostro Paese in questo momento potrebbe fare molto meglio e molto di più, se ci fosse più fiducia. Ero uno dei ...

Governo a un passo dall’intesa sul deficit. Conte : “Fiducia al ragioniere dello Stato” : Il conto alla rovescia è iniziato: entro giovedì il Governo deve approvare la Nota di aggiornamento e fissare i nuovi paletti in vista della legge di bilancio. Il premier stamattina vola a New York per partecipare all’assemblea dell’Onu e così ieri a palazzo Chigi per tutta la giornata si sono susseguiti gli incontri nel tentativo di trovare un acc...

Manovra - Conte : "Massima Fiducia in Tria - burocrati al servizio del governo" : Conte ribadisce la sua "massima" fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria e anche nei tecnici del ministero, dopo l'audio del portavoce Rocco Casalino e le parole del vicepremier Di Maio ...

Governo - Berlusconi : Decreto dignità ha distrutto Fiducia imprese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte difende Casalino : 'Piena Fiducia - governo unito sulla manovra' : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnici del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Governo - fonti Mef : Fiducia ministro Tria a dirigenti e tecnici MEF : Lo rendono noto fonti dello stesso ministero dell'Economia e delle Finanze. 22 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook