ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (MSI Infinite X, la prova del desktop da gaming di MSI) è stato pubblicato su Playhitmusic - - Noovyis : Un nuovo post (MSI Infinite X, la prova del desktop da gaming di MSI) è stato pubblicato su Playhitmusic - - msi_italy : Se vuoi diventare un pro-gamer, puoi provare ? Infinite X Series, ? Oculux NXG521, ? GE-73 allo stand MSI… e ma… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)X è la famiglia di PCdaad alte prestazioni di MSI, che vede l’utilizzo di componenti di gamma alta o medio-alta in un case dalle dimensioni standard che ne agevola l’upgrade. Design Rinunciando a form-factor particolari, come quelli usati da MSI in altre serie, l’X presenta un design dalle linee moderne che vede i pannelli frontale e superiore presentare spigolature ottenute dalla raccordatura di elementi trapezoidali, ed un’alta integrazione con la piattaforma Mystic Lights di MSI stessa che permette di gestire l’illuminazione tramite led RGB sia dell’interno del PC (e relativi componenti se compatibili) sia della porzione sinistra del pannello frontale, dove la luce filtra attraverso il disegno in stile circuito che vi si trova rappresentato; rinamendo sul pannello frontale, oltre ad un vistoso pulsante ...