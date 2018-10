Temptation Island Vip | Andrea Zenga e Alessandra ad un passo dall' addio a causa di Cerioli

Andrea Zenga deluso da Alessandra a Temptation Island Vip : “Esco da solo” : Temptation Island Vip: Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati E’ finita l’ultima puntata della prima edizione di Temptation Island Vip. E incredibilmente tutte le 3 coppie rimaste fino alla fine del reality show vip condotto da Simona Ventura sono scoppiate. E proprio l’ultima di queste è stata la coppia composta da Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Cosa è successo ai due? L’uomo nel pinnettu, poco prima ...

ANDREA CERIOLI/ Alessandra in lacrime per Zenga - ma per i social si consolerà con lui (Temptation Island Vip) : ANDREA CERIOLI, il ragazzo è davvero riuscito a conquistare Alessandra Sgolastra? La ragazza è entrata nel programma di Canale 5 al fianco di ANDREA Zenga. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 01:10:00 GMT)

Andrea Zenga e Alesandra Sgolastra/ Lui non la perdona : la lascia in lacrime (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, si sono lasciati?. Il ragazzo vuol capire fino a che punto la fidanzata si stia spingendo con Andrea Cerioli. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:53:00 GMT)

Sossio Aruta diventa Sonzo/Video - gaffe di Valeria Marini a Temptation Island Vip : la Ventura scoppia a ridere : Valeria Marini commette una gaffe durante il falò di confronto e chiama Sossio Aruta "Sonzo". Simona Ventura non trattiene le risate a Temptation Island Vip(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 - chi si è lasciato?/ Diretta falò : Andrea abbandona Alessandra (ultima puntata) : Temptation Island Vip 2018 ultima puntata, coppie e Diretta: chi tra Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga si dirà addio?(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:48:00 GMT)

10 cose da dimenticare di Temptation Island Vip : Archiviata la prima edizione di Temptation Island Vip, che ha visto Simona Ventura nel ruolo di impeccabile conduttrice, ci sono cose che forse vorremmo dimenticare. Indubbiamente è stato interessante scoprire come i vip hanno reagito alla separazione, alla vita nei due villaggi distinti e alle tantazioni. Sono sei le coppie che hanno voluto mettere alla prova i loro sentimenti, non sempre però le cose sono andate come ci si sarebbe ...

Temptation Island Vip - Valeria e Patrick escono separati : L'amore di Valeria Marini e Patrick Baldassari è giunto al capolinea e la prova di Temptation Island Vip non è stata superata.La grande showgirl ha portato il suo compagno sull'isola delle tentazioni per capire se può costruire una famiglia con lui, ma la risposta che le è tornata indietro pesa come un macigno. In questi 21 giorni di programma, infatti, Valeria Marini ha capito che ha bisogno di essere amata e questo bisogno il suo fidanzato non ...

Temptation Island Vip 2018 - Valeria Marini lascia Patrick Baldassarri : «Fuori di qui sogno l'amore» : Dopo Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche Valeria Marini decide di mettere un punto alla sua storia. Nell'ultimo falò di confronto di Temptation Island Vip 2018, la Marini lascia...

Valeria Marini e Patrick : rottura stellare al falò | Temptation Island Vip : Valeria Marini e Patrick Baldassari sono arrivati finalmente al falò di confronto di Temptation Island Vip. Abbiamo lasciato Valeria Marini sicura che il fidanzato l’abbia solo usata e che non troverà mai l’amore. Patrick invece è stufo delle provocazioni della showgirl con il single Ivan Gonzalez. Valeria Marini e Patrick Baldassari al falò di confronto di Temptation Island Vip Prima di assistere al falò di confronto fra la Marini e ...

Sossio e Ursula : frattura al falò - sono single | Temptation Island Vip : Sossio e Ursula sono arrivati all’ultima puntata di Temptation Island Vip. Il 9 ottobre 2018 è andato in onda l’ultimo appuntamento in Sardegna e scopriremo poi che cosa è accaduto alla loro coppia un mese dopo quest’esperienza. Prima del falò di confronto, Sossio e Ursula trovano il tempo per trascorrere qualche ora e sogno con i single Sara Melucci e Giorgio Alfieri. Sossio e Ursula a Temptation Island Vip: “Tre ...

Temptation Island Vip : addio ’stellare’ tra Valeria Marini e Patrick – Video : Patrick e Valeria - Temptation Island Vip E’ stata la coppia ’stellare’ di Temptation Island Vip. Lei è Valeria Marini, lui è Patrick Baldassari. Un amore minato da un classico degli ostacoli in campo sentimentale: la lontananza. Il reality ha fatto luce sul loro rapporto, svelando -soprattutto ai diretti interessati- problematiche finora nascoste. Temptation Island Vip: Valeria Marini e Patrick Baldassari LEI – La ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati/ Sul web tutti per lei : "grande donna" (Temptation Island Vip) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati al falò di confronto di Temptation Island Vip: sui social il pubblico si schiera tutto a favore della donna(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:05:00 GMT)

Temptation Island Vip : Valeria Marini dice addio a Patrick Baldassari : e Quest’ultima puntata di Temptation Island Vip è stata pregna di polemiche e colpi di scena. E giusto poco fa la coppia composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo è scoppiata. Difatti Ursula, dopo ben 21 giorni in cui ha visto Sossio Aruta flirtare senza tanti problemi con la tentatrice Sara, ha deciso di lasciarlo. Quest’ultimo non è sembrato comunque essere particolarmente sofferente per questa decisione presa dalla sua ex, ...

Temptation Island Vip 2018 - diretta ultima puntata - Baci e carezze tra Valeria Marini e Ivan. Sossio e Ursula escono separati : Ci siamo: Simona ventura direttamente dallo studio di Striscia la Notizia ha dato il via alla diretta dell'ultima puntata di Temptation Island Vip 2018 che seguiremo minuto per minuto su Leggo. it . ...