Toninelli ha scritto il dl Genova "con il cuore" : non contestatelo : “È un decreto che sarà migliorato ma che invito a non contestare", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, riguardo al decreto Genova, “perché è scritto non solo con il cuore vicino a Genova ma anche con una tecnica giuridica che permetterà al commissario straord

Genova - Toninelli : “Decreto scritto col cuore e con la testa - non contestatelo” : Il decreto Genova “sarà migliorato. Non contestatelo perché non solo è scritto col cuore ma anche con una tecnica giuridica cosi elevata che permetterà al commissario Bucci di lavorare bene senza preoccuparsi dei ricorsi”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli, a Genova con la commissaria europea Violeta Bulc, mentre in città è in corso la protesta di sfollati e commercianti. L'articolo Genova, Toninelli: “Decreto scritto ...

Toninelli a Genova : 'Non contestate il decreto - è scritto col cuore'. Toti : 'Speriamo anche col cervello' : "L'Europa è pronta a fare la propria parte " ha detto la politica slovena " onorare la memoria delle vittime e dare un tributo a tutte la famiglie che stanno soffrendo, discutere con il governo e le ...