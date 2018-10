Roma | prima operazione al cervello con paziente sveglio al San Giovanni

Calcio - defezioni in casa Italia : lasciano Romagnoli - Cutrone - D’Ambrosio prima delle sfide a Ucraina e Polonia : Arrivano delle defezioni in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina (mercoledì a Genova) e della sfida contro la Polonia valevole per la Nations League (domenica in trasferta). Alessio Romagnoli ha infatti accusato un problema muscolare al flessore durante la rifinitura di Milan-Chievo, Patrick Cutrone è alle prese con degli acciacchi che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime settimane, Danilo D’Ambrosio ...

Virtus Roma - buona la prima : Vittoria contro Cassino e ritorno in grande stile in un PalaEur gremito Roma – In un PalaEur da subito caldo per l’affluenza dei tifosi, la Virtus Roma parte con il piede giusto nella prima partita della stagione 2018-2019 di Serie A2 Old Wild West. Davanti a circa 2000 persone, i ragazzi di Coach Bucchi dominano contro la Virtus Cassino sin dai primi minuti e chiudono vincendo 86-71. L’esordio in campionato della Virtus regala emozioni, ...

Empoli-Roma - il labiale di Totti prima del rigore di Caputo : 'Tanto glielo para...' : Di rigori ne ha calciati, segnandone, tanti, e sbagliandone, pochi, anche lui. Per Francesco Totti, dunque, un tiro dal dischetto non sarà mai qualcosa di normale. Anche adesso che non deve più ...

Primavera - Napoli-Roma : 0-2 : Celar raddoppia di testa LIVE : Marcatori: Pezzella, Celar , R, Ammoniti: Espulsi: CRONACA PREPARTITA Ore 9.45 - La Roma scende in campo con una maglia dedicata a Riccardo Calafiori, che martedì scorso ha subìto un grave infortunio ...

Il docufilm sugli Afterhours in anteprima alla Festa del cinema di Roma : info biglietti in prevendita : Il docufilm sugli Afterhours racconta 30 anni di musica raccolti in un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago. Questo sarà il contenuto del prossimo film che sarà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, con biglietti in prevendita a partire dalle 9 del 12 ottobre. Noi siamo Afterhours conta sulla regia di Giorgio Testi e si prefigge l'obiettivo di raccontare non solo 30 anni di musica, ma anche l'abbraccio dei tanti fan ...

Empoli-Roma - delirio per Totti prima della partita [VIDEO] : Si sta giocando la gara di campionato valida per la giornata in Serie A, in campo Empoli e Roma, partita molto importante per la classifica, la squadra di Di Francesco passa in vantaggio con la rete di Nzonzi. prima della partita delirio per Francesco Totti, l’ex Pupone ha seguito la squadra e prima del match ha firmato autografi, tante anche le foto con l’ex capitano. GUARDA IL VIDEO –> Empoli–Roma, delirio per ...

A Raffaella Carrà un premio dalla Spagna : la consegna a Roma prima dell’album natalizio : A Raffaella Carrà un premio dalla Spagna, è Dama «al Orden del Mérito Civil». Intervistata dal Corriere della Sera, Raffaella Carrà ha raccontato l'emozione di ricevere un secondo premio dalla Spagna dopo quello ricevuto diversi anni fa. La carriera di Raffaella Carrà in Spagna è data 1976. Ora riceve una nuova onorificenza che le verrà consegnata a Roma ad ottobre, in un evento prestigio all'Auditorium. "Emozionata è dire poco. Mi hanno ...

The Romanoff - le nostre impressioni sui due episodi in anteprima : In un certo senso, è dura essere Matthew Winer. Mad Men, andata in onda su AMC per sette anni costellati di successi (tra i quali spiccano ben 15 Emmy) è considerato dalla critica un capolavoro assoluto, oltre a uno di quei titoli che sono stati indispensabili per dimostrare il potenziale delle serie tv come forma d’arte pari – quando non superiore – al cinema. Legata il proprio nome a un successo del genere, dunque, Winer si è ...

Vodafone - problemi di prima mattina. Non funziona nel Nord Italia e a Roma : Triste risveglio per gli utenti Vodafone del Nord Italia, alle prese con un malfunzionamento del servizio a causa di un pesante 'down' che interessa in particolare Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma che ha 'colpito' pesantemente anche a Roma.--Un blackout pesante, sia per quanto riguarda la linea voce che per la connessione internet. I tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare il servizio appena possibile. Nelle ultime tre ore ...

DIRETTA Roma VIKTORIA PLZEN YOUTH LEAGUE / Primavera - risultato 1-1 : intervallo (info streaming video e tv) : DIRETTA ROMA VIKTORIA PLZEN YOUTH LEAGUE Primavera info streaming video e tv, probabili formazioni e risultato live della partita per la seconda giornata(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Ue - Tria vedrà Dombrovskis e Moscovici prima di rientro anticipato a Roma - Tesoro : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, incontrerà il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il commissario europeo agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, prima di rientrare ...

Al MAXXI di Roma arriva la prima personale in Italia di Caline Aoun : Seeing is believing vuole stimolare una riflessione sulla nostra vita, in un mondo in costante movimento, attraversato da flussi materiali e immateriali di accumulo e di dispersione, di cose, persone,...