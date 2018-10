Serie A | Reggio ferma Sassari Milano piega Brindisi

Basket - Serie A : Milano e Reggio Emilia trascinate da James e Ledo : Basket, Serie A: Milano e Reggio Emilia vincono all’esordio nel nuovo campionato, che impatto per Ledo e James Basket, il campionato di Serie A è tornato in questo weekend, con gare sin da subito molto emozionanti. Dopo le vittorie di Avellino e Cremona ieri, nella prima partita odierna, la Grissin Bon Reggio Emilia ha avuto la meglio contro Sassari, con il punteggio di 85-77. Ricky Ledo è stato il mattatore della gara, la nuova ...

Pallamano - Serie A femminile : pareggio tra Salerno e Brixen - Oderzo capolista : Tra i due litiganti il terzo gode. Questa è la frase che meglio riassume il terzo turno della Serie A di Pallamano femminile. Il big match tra Jomi Salerno e Brixen termina infatti 19-19, al termine di una sfida molto tirata ed emozionante, con l’Oderzo che sconfiggendo 32-29 il Leno (7 reti per Arasay Duran e Giorgia Di Pietro) ne approfitta e vola in testa alla classifica. Prezioso successo anche per il Cassano Magnago, che si tiene nei ...

Hockey su pista - 1a giornata Serie A1 2018-2019 : Lodi show - demolito il Thiene! Ko Forte dei Marmi e Viareggio : La legge del Lodi fa subito la differenza nella prima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Hockey su pista. I campioni d’Italia hanno dominato nel match d’esordio, superando 8-3 il Thiene con le doppiette di Illuzzi, Verona e Compagno, abili nel trascinare alla vittoria i detentori del titolo. Il Lodi ha messo subito in mostra, dunque, tutto il suo valore al cospetto di un avversario ostico ma di caratura sulla carta ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Milan-Atalanta 2-2 - pareggio pirotecnico a San Siro - Rigoni salva gli orobici al 91' : A San Siro Milan-Atalanta, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019, termina 2-2. Un pareggio pirotecnico a San Siro con i padroni di casa passati due volte in vantaggio grazie a Gonzalo Higuain al 2′ e a Giacomo Bonaventura al 61′. orobici capaci di recuperare in entrambe le circostanze prima con il Papu Gomez al 54′ e poi con Emiliano Rigoni al 91′. Un risultato che vede le due ...

Serie A : Sassuolo-Empoli 1-1 LIVE - pareggio di Boateng! : Sassuolo-Empoli apre la quinta giornata di Serie A. Gli ospiti hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, nonostante il bel gioco espresso. I neroverdi, tra le sorprese più liete di questo primo scorcio di campionato, presentano due sorprese in formazione: Sensi al posto di Bourabia e Di Francesco, che vince il ballottaggio con Babacar. Sassuolo-Empoli 0-1 LIVE (Caputo 1′, Boateng 13′) Sassuolo (4-3-3): Consigli; ...

Roma-Atalanta 3-3 - Serie A 2018-2019 : Rigoni illude l’Atalanta - Florenzi e Manolas mettono il timbro sul pareggio : Un pareggio pirotecnico caratterizza il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Roma e Atalanta terminano il match con uno spettacolare 3-3, dividendosi la posta in palio con sprazzi di bel gioco ma anche svariati errori difensivi. Di Francesco si affida a Pastore e Under per affiancare Dzeko, mentre Gasperini opta per il turnover in vista del ritorno di Europa League contro il Copenaghen, lanciando nella mischia i ...

