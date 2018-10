Forte scossa di terremoto colpisce Haiti | crollati diversi edifici | numerosi morti e

Forte scossa - 4.6 - nel catanese - feriti e danni. Verifiche in corso : Il sisma è stato avvertito anche nelle zone di Siracusa, Enna e Messina. Alcune persone sono rimaste lievemente ferite, crolli parziali di cornicioni e di antiche case rurali -

Trema il sud : Forte scossa di terremoto su Catania - paura in Sicilia nella notte : Intensa scossa di terremoto scuote la Sicilia, epicentro vicino Catania. Dati INGV. Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 6 ottobre 2018, esattamente alle 02.34,...

Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria : ecco l’analisi INGV - “evento localizzato in un’area a pericolosità molto alta” : Questa mattina, alle ore 7:24 italiane del 28 settembre 2018, è stato localizzato un terremoto di magnitudo ML 4.2, con epicentro a largo della costa calabra sud occidentale e risentito nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Messina, ad una profondità di 11 km. Nella tabella qui sotto i comuni entro i 20 km dall’epicentro del terremoto. L’evento è stato localizzato in un’area a pericolosità molto alta così come mostrato ...

Forte scossa di terremoto in Calabria : a Palmi “si è sentita parecchio - nessun danno a persone o cose” : La Sala Sismica dell’INGV di Roma ha registrato una scossa di terremoto magnitudo 4.2 nel Mar Tirreno al largo della Calabria sud occidentale (di fronte le località di Bagnara Calabra, Palmi e Gioia Tauro). Il terremoto è avvenuto alle 07:24, ad una profondità di 11 km. “La scossa si è avvertita parecchio. Siamo in contatto con la protezione civile regionale e abbiamo allertato il centro operativo. Squadre sono uscite a perlustrare ...

Grecia - Forte scossa di terremoto nel mar Ionio : trema il Peloponneso : Intensa scossa di terremoto in Grecia, epicentro nel mar Ionio. DATI EMSC. Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 27 settembre 2018, esattamente alle 12.21, nel mar Ionio...

Australia - Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 a Perth : Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, che si è riversata in strada per il timore di crolli. Al momento non si segnalano né danni né feriti.Continua a leggere