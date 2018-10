Napoli | professore vince il concorso | ma ora consegna le pizze per 300 euro al mese

Blastingnews

: Neapolis, prima inter pares. Se Napoli ha speranza di rinascita è soprattuto per l'impegno civile che profondono p… - Masmoschella : Neapolis, prima inter pares. Se Napoli ha speranza di rinascita è soprattuto per l'impegno civile che profondono p… - minima_moralia : @kantor57 Il Napoli è una buonissima squadra, professore. Ancelotti sta lavorando bene e ottenendo risultati. La vo… - er_professore : Nel giro di tre secondi due giornalisti che stanno commentando #napoli #liverpool hanno chiamato un semplice fumoge… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Colpisce davvero la triste storia VIDEO dinzo Violetti, 41 anni di, vincitore di unper docenti nel Lazio con 40/40, il voto massimo per superare l'esame di idoneita' all'insegnamento. Eppure quella cattedra tanto agognata non è mai arrivata. Illo ha vinto nel 2016, precisamente in agosto. La sua incredibile storia è finita anche sulle pagine del Corriere della Sera, dopo che l'uomo ha raccontato la sua esperienza a Radio Cusano Campus, nella trasmissione Open Day.ilma non arriva nessuna cattedra Nonostante abbia studiato anni per arrivare al suo obiettivo, acquisendo anche una laurea in Lingue, il sogno di divenirerimane, per ora, nel cassetto. Tutto è successo per problemi legati alle graduatorie. Infatti i posti spettanti ai regolari vincitori delsono saltati a causa di alcuni esuberi nel personale ...