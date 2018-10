Mamma a 62 anni | Lina confessa | «Ho mentito ai medici per poter restare incinta»

Noemi Durini - fidanzato Lucio Marzo condannato a 18 anni/ Sentenza ultime notizie - Mamma : “Lei non c'è più..” : Omicidio Noemi Durini, oggi la Sentenza per Lucio Marzo: condannato a 18 anni di carcere. La mamma della vittima, Imma Rizzo “no soddisfazione, lei non c'è più..”(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:25:00 GMT)

Il male la divora e la uccide : Addio Francesca - Mamma e pediatra. Aveva 39 anni : La dottoressa Intini era un pilastro del reparto di Patologia Neonatale dell'ospedale Ca’ Foncello di Treviso. 5 anni fa si era ammalata e nonostante la sua dura lotta contro la malattia, alla fine si è arresa. Lascia il marito, suo collega, e la figlia Sofia.Continua a leggere

Due casi di colera a Napoli : colpiti Mamma e figlio. Comparso dopo 45 anni da ultima epidemia : Due casi di colera, per la prima volta in Italia a 45 anni dall'ultima epidemia: colpiti una madre e il figlio di soli 2 anni. Il vibrione è stato isolato, presso l'Ospedale Cotugno di Napoli, nelle ...

La Mamma fugge dopo l'incidente del marito : bimba di 6 anni si prende cura da sola del papà paralizzato : Jia Jia ha solo sei anni, ma è già una guerriera. Il destino, che le ha fatto conoscere presto tutto il bene e tutto il male del mondo, ha fatto di lei una ragazzina dalla tempra eccezionale e dalle idee chiarissime. La sua era una famiglia normale fino a due anni fa, quando il padre, Tian Haicheng, nel marzo 2016 rimase ...

Napoli choc - torna l'incubo colera : Mamma e figlio di due anni ricoverati al Cotugno : Oggi, presso l?ospedale Cotugno, sono stati registrati due casi di colera: lo comunica una nota degli Ospedali dei Colli. Il vibrione è stato isolato nelle feci di un piccolo paziente di...

Diventa Mamma a 62 anni - poi svela come ci è riuscita : “Ho ingannato i medici sulla mia età” : Il medico Lina Alvarez ha fatto parlare di sé due anni fa quando, all’età di 62 anni, ha avuto una bambina in Spagna attraverso l’inseminazione artificiale. Solo dopo del tempo ha raccontato come ci è riuscita: ai medici avrebbe fatto credere di avere 50 anni.Continua a leggere

Lina - Mamma a 62 anni : "Così ho ingannato i medici per fare l'inseminazione artificiale" : La donna ha raccontato come ha fatto a diventare madre per la terza volta. Il suo caso ha suscitato aspre polemiche

Giovanni è nato senza una tibia - l'appello della Mamma : "Aiutatemi a portarlo in America" : l'appello della mamma di questo bimbo di 22 mesi per trovare i fondi necessari a portare il figlio negli Stati Uniti per...

Violenta la sorellina di 4 anni e la uccide - il racconto della Mamma : «Vado a trovarlo in carcere - amo mio figlio» : Sono trascorsi più di undici anni da quel giorno di febbraio del 2007 e la donna texana ha scelto di girare il mondo per raccontare la sua storia. Bambino autistico di 4 anni, nessuno va alla sua ...

Bimba resta incinta - partorisce a 10 anni. Violentata dal fidanzato della Mamma : lei sapeva e non ha detto nulla : Una Bimba di 10 anni è rimasta incinta e ha partorito un bimbo frutto delle numerose violenze sessuali subite dal fidanzato della mamma. La donna, che ha confessato, sapeva tutto ma non ha...

Nemmeno una maestra per il piccolo Gaetano - bimbo autistico di 5 anni. La Mamma : “Lotterò” : "Gaetano ha avuto per due anni una splendida maestra di sostegno. Quest’anno, però, la scuola è cominciata il 17 Settembre e purtroppo ci siamo trovati a cominciare l’anno senza maestra di sostegno. In classe, infatti, ce n'è solo una di ruolo che però deve accudire ventidue bambini più mio figlio."Continua a leggere

Ha un malore improvviso e muore a 12 anni davanti alla Mamma : “Rachel per anni è stata vittima dei bulli” : Rachel Stevens, 12enne scozzese, è morta dopo aver accusato un malore in casa davanti ai genitori. Inutile la corsa in ospedale: l'adolescente è deceduta poco dopo il ricovero. Per anni, denunciano i familiari, è stata vittima dei bulli, che la deridevano per il suo aspetto fisico. La polizia tratta il caso come morte naturale, ma solo l'autopsia ne chiarirà le cause.Continua a leggere