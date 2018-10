Ricerca | morire per un selfie | almeno 259 persone sono decedute in 6 anni | ecco le cause

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)259morte negli ultimi 6in tutto il mondo per essersi scattatein luoghi o situazione pericolose: laè stata realizzata in India, dove il fenomeno è molto diffuso (2fa Mumbai ha dovuto creare 16 “nozone” dopo una serie di incidenti mortali). L’All India Institute of Medical Sciences ha rilevato ben 259mortali avvenuti tra l’ottobre 2011 e il novembre 2017, la maggior parte dei quali hanno avuto luogo in India, seguono Russia, Stati Uniti e Pakistan. Ledi morte più comuni? L’annegamento, gli incidenti vicino a mezzi di trasporto, le cadute da posti molti alti. Siregistrate anche vittime di attacchi di animali selvaggi, incidenti con armi da fuoco efulminate dall’elettricità. Oltre dell’85% dei morti aveva un’età compresa fra i 10 e i 30. L'articolo ...