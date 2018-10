Deficit | quel piano del governo per allentare la morsa della Ue

Quel Deficit è necessario - coraggioso e pericoloso : L'obiettivo di deficit al 2,4% del Pil per il triennio 2019-2021 è necessario e coraggioso, quindi pericoloso, come evidenzia la prevedibile e prevista agitazione dei mercati. Non è un obiettivo significativamente espansivo, dato che il 2018 è previsto chiudersi intorno al 2% del Pil. Ma evita il soffocamento dell'economia reale, in particolare della domanda interna, conseguenza del quadro "tendenziale", segnato dal ...