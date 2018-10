7 serie consigliate da Netflix da guardare in coppia Emozioni condivise | che ci

huffingtonpost

(Di martedì 2 ottobre 2018) "Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police". E così via. Se Daniele Silvestri oggi pensasse a un nuovo arrangiamento del suo pezzo, probabilmente tra le cose in comune aggiungerebbe anche letv (e chissà quale). Starsene a casa a, piattaforma streaming di riferimento in tema di, è sempre più una grande passione, il nuovo mood del sabato sera. È vero, per qualcuno succedeva già con Friends, ma lo streaming è molto di più. Adesso si supera il concetto di "amore al tempo dei nerd", lo dicono i numeri: in Italia è online il 73% della popolazione, cioè quasi tutti sono connessi (rapporto Global Digital 2018, firmato We are Social).Spesso lo si fa in due. Se le statistiche non sbagliano, una serata in compagnia davanti a uno schermo ...