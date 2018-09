Canoa slalom - Mondiali 2018 : Giovanni De Gennaro centra la finale nel K1! Eliminati Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi : Giovanni De Gennaro vola in finale nel K1 ai Mondiali di Canoa slalom a Rio de Janeiro (Brasile). Il 26enne bresciano ha rispettato le attese, realizzando una grandissima discesa nel canale artificiale di Deodoro. L’azzurro, dopo aver trionfato alle Finali di Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell, potrà ora lottare anche per una medaglia iridata. De Gennaro ha ottenuto la qualificazione grazie al sesto posto in semifinale con una prova senza ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nel kayak femminile dominio dell’australiana Jessica Fox. Sesta Stefanie Horn : Niente da fare: non ci sarà medaglia oggi per l’Italia ai Mondiali di Canoa slalom. Nella finale del K1 femminile Stefanie Horn, complice una discesa un po’ troppo lenta, chiude al sesto posto. Nonostante il percorso netto dell’azzurra, le medaglie erano lontane ben quattro secondi. I primi sei posti sono monopolizzati dai pettorali tra l’1 ed il 7, ad eccezione del 3. Successo, come nelle previsioni, ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nel C1 maschile incoronato il tedesco Franz Anton : Prima finale di giornata ai Mondiali di Canoa slalom: a Rio de Janeiro nell’atto conclusivo della canadese maschile si è imposto il tedesco Franz Anton, davanti al britannico Ryan Westley ed all’altro tedesco Sideris Tasiadis. Nei 10 finalisti non vi erano azzurri, eliminati tutti tra qualifiche e semifinali. Il tedesco ha chiuso in 97.06 (percorso netto), con 0.88 sul britannico (97.94, percorso netto) e 1.81 sull’altro ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Giornata molto importante quella odierna dei Mondiali di Canoa slalom: a Rio de Janeiro per i colori azzurri sarà cruciale la finale del K1 femminile, dove alle ore 14.43 italiane Stefanie Horn cercherà una medaglia. In serata da non perdere la seconda semifinale, quella del K1 maschile: alle ore 20.10 Christian De Dionigi, alle ore 21.00 Giovanni De Gennaro, ed alle ore 21.24 Zeno Ivaldi, cercheranno di entrare nella finale iridata di ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : Stefanie Horn vola in finale nel K1! Eliminato in semifinale Raffaello Ivaldi nel C1 : L’Italia approda in finale ai Mondiali di Canoa slalom a Rio de Janeiro (Brasile) grazie a Stefanie Horn, che raggiunge l’atto conclusivo nel K1. La 27enne azzurra non ha deluso le aspettative, realizzando una discesa senza sbavature nel canale artificiale di Deodoro e avrà così la possibilità di lottare per una medaglia iridata nella finale di domani pomeriggio. Horn ha ottenuto il pass grazie al nono posto in semifinale, chiusa con il tempo di ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nella canadese biposto trionfo dei polacchi Pochwala e Stach! : Dopo i titoli a squadre, oggi a Rio de Janeiro è stato assegnato il titolo nella canadese biposto mista ai Mondiali di Canoa slalom: in Brasile si sono imposti i polacchi Marcin Pochwala e Aleksandra Stach, che hanno superato di un soffio i transalpini Yves Prigent e Margaux Henry. Bronzo ai cechi Veronika Vojtova e Jan Masek. Non c’erano azzurri al via. Oro con merito alla coppia polacca che, nonostante due penalità, ha coperto il ...

Mondiali di Canoa slalom - le batterie del K1 sorridono agli azzurri : tutti qualificati per le semifinali : tutti e tre gli azzurri impegnati nelle batterie del K1 hanno staccato il pass per la semifinale di sabato 29 settembre En plein azzurro nelle batterie del K1 ai Mondiali di canoa slalom di Rio De Janeiro, in Brasile. Nelle qualificazioni odierne Giovanni De Gennaro (GS Carabinieri), Zeno Ivaldi (Marina Militare) e Christian De Dionigi (CC Milano) hanno conquistato l’accesso alla semifinale iridata in programma sabato 29 settembre. ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Giornata cruciale quella odierna ai Mondiali di Canoa slalom: a Rio de Janeiro si assegna il primo titolo della rassegna, quello del C2 misto, dove però non ci saranno italiani in gara. Per i colori azzurri invece sarà molto importante la seconda sessione: alle ore 19.54 italiane Raffaello Ivaldi sarà in acqua nelle semifinali della canadese, mentre alle ore 21.14 italiane Stefanie Horn cercherà di entrare nella finale iridata del kayak. Le gare ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nella canadese femminile comanda Jessica Fox. Fuori Nuria Vilarrubla : nella giornata odierna ai Mondiali di Canoa slalom si sono disputate anche le eliminatorie della canadese femminile e, come da previsioni della vigilia, il miglior tempo è stato staccato dall’australiana Jessica Fox, che viene tallonata però dalla britannica Mallory Franklin, mentre tutte le altre contendenti sono finite lontanissime. Eliminata a sorpresa l’iberica Nuria Vilarrubla. nella prima discesa l’australiana e la ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nel kayak maschile tutti gli azzurri in semifinale! : Grande giornata per gli azzurri ai Mondiali di Canoa slalom in corso a Rio de Janeiro: oggi erano chiamati a strappare il pass per la semifinale gli italiani impegnati nel kayak maschile ed hanno centrato l’obiettivo Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro nella prima manche e Christian De Dionigi nella seconda. Nel kayak maschile infatti i primi trenta passavano al termine della prima run e ce l’hanno fatta subito sia Zeno Ivaldi, ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Dopo le prime eliminatorie di ieri, proseguono le gare individuali a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di Canoa slalom. Cercheranno oggi il passaggio alle semifinali tre azzurri: nel kayak maschile saranno in gara Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi. L’Italia invece non sarà rappresentata nella canadese femminile. Le gare saranno visibili in streaming su canoeicf.com. Di seguito il programma ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : nella canadese va in semifinale Raffaello Ivaldi. Fuori Roberto Colazingari e Stefano Cipressi : Va in archivio la seconda giornata di gare, la prima dedicata alle prove individuali, a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di Canoa slalom: dopo il passaggio in semifinale nella prima run nel kayak femminile di Stefanie Horn, nella canadese maschile centra l’obiettivo nella seconda discesa Raffaello Ivaldi, mentre vedono terminare i loro sogni iridati Roberto Colazingari, e Stefano Cipressi. nella seconda run ...

Canoa slalom - Mondiali 2018 : Stefanie Horn va in semifinale! Rimandati alla seconda run i tre azzurri della canadese : Dopo le prove a squadre di ieri, oggi sono iniziate le gare individuali a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di Canoa slalom. Impegnati a cercare il passaggio alle semifinali quattro azzurri: nella canadese maschile non ce la fanno nella prima run Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi, mentre nel kayak femminile Stefanie Horn ottiene subito il pass. Nel kayak femminile ce la fa l’unica azzurra ...