Cristiano Ronaldo accusato di stupro dalla 34enne Kathryn Mayorga

(Di sabato 29 settembre 2018) Il 13 giugno del 2009era in un albergo di Las Vegas, dove era in vacanza con il cugino e il cognato, e aveva avuto rapporti non consensuali con una donna che aveva però pagato per chiudere la vicenda. Questa è la pesante l’accusa che già lo scorso anno Football Leaks aveva mosso nei confronti dell’attaccante portoghese.Ma adesso la donna che lo accusa died esce dall’anominato parlando con il settimanale tedesco Der Spiegel che ne rivela l’identità. Laracconta un’aggressione violenta ribadendo le accuse nei confronti di CR7: “Improvvisamente mi è stato addosso” e dopo il rapporto sessuale il calciatore le avrebbe chiesto se aveva avuto dei dolori: “Si mise in ginocchio e disse: al 99 per cento sono un bravo ragazzo, non so cosa succede al restante uno per cento.”Per non far venir fuori la storia CR7 avrebbe pagato 375 mila dollari ma il legale della donna avrebbe ora presentato una denuncia in Nevada per contestare quell’accordo perché “la controparte ha approfittato delle condizioni di particolare fragilità psicologica“. Lo juventino contesta le accuse parlando di un rapporto consensuale mentre l’avvocato della donna afferma di aver presentato ai giudici un documento in cuiavrebbe ammesso che la donna “ha detto più volte di no e di fermarsi“.I legali della Juve fanno saper che “il reportage dello Spiegel è palesemente illegale” e denunciano “l’inammissibile intrusione nella privacy di” che porterà in tribunale il giornale.