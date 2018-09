Torino | alta tensione | botta e risposta calciatore-tifoso

Le notizie del giorno – Lutto in casa Roma ed alta tensione al Torino : “55 anni al servizio dei colori giallorossi: nessuno come lui. L’ASRoma piange la scomparsa di Giorgio Rossi e si stringe al dolore della famiglia”. Così la Roma annuncia su Twitter la morte di Giorgio Rossi, storico massaggiatore della squadra giallorossa che il prossimo 31 ottobre avrebbe compiuto 88 anni. Emozioni nel lunch match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato emozioni e colpi di scena ma ...

M5S : Grillo a Salone Gusto Torino - esaltare eccellenze Italia : Come per l'arte, la storia e la cultura, abbiamo, con la nostra passione per il cibo, una delle più grandi ricchezze al mondo. esaltare queste eccellenze -conclude Grillo- deve essere il nostro ...

M5S : Grillo a Salone Gusto Torino - esaltare eccellenze Italia : Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Grazie a Carlin Petrini per l’ospitalità ricevuta. Ho incontrato moltissimi ragazzi, giovani agricoltori del futuro: saranno loro che troveranno soluzioni sostenibili per il cibo di domani. Avranno tra le mani uno dei lavori più belli e affascinanti: prendersi cura di un

Olimpiadi 2026 - salta il "tridente" : Torino si sfila in rotta con Sala. Sospetto di imboscata tra i grillini : Sospetti e tensioni. La pentastellata Torino si sfila dalla candidatura ai Giochi invernali 2026, mentre le regioni leghiste Lombardia e Veneto, un attimo dopo, piazzano sul tavolo del Governo il piano B, ovvero la candidatura in tandem di Milano e Cortina. Li aspetta una corsa contro il tempo per fare in modo che il Coni porti la proposta al Cio entro domani. La tempistica fa andare alcuni pentastellati su tutte le furie. Un esponente dei 5 ...

Tav - il sindaco di Rivalta : "Anche sulla tratta Avigliana-Torino si usi la linea storica" : Si è svolta lunedì pomeriggio in Prefettura la 269sima seduta dell'Osservatorio per l'Asse Ferroviario Torino Lione. All'ordine del giorno la presentazione da parte dei tecnici di RFI del progetto di ...

Torino - la carta sconti era in realtà un contratto capestro : "Ora devo fare acquisti per 10mila euro" : Vittima una donna di 52 anni, trappola tesa dal call center di una ditta di Milano. Federconsumatori: già diverse segnalazioni, faremo denuncia

Alta Velocità - ancora ritardi dopo il venerdì nero : 240 minuti sulla Napoli-Firenze e a Torino : Di nuovo tribolazioni sulla linea Alta Velocità ieri in panne con pesantissimi disagi per decine di migliaia di viaggiatori come non avveniva dal febbraio scorso per il problema degli scambi lasciati ...

Alta Velocità - altri ritardi dopo venerdì nero/ Ultime notizie : disagi sul treno Napoli-Roma e a Torino : Guasto sull'Alta Velocità Roma-Firenze: caos treni, ritardi fino a 240 minuti per un problema elettrico nel tratto fra Settebagni e Capena. Stop anche sulla Roma-Napoli(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:23:00 GMT)

Treni - riparati i guasti sulla Roma-Firenze - nuovo problema a Torino : oltre 70 minuti di ritardo per l’alta velocità : Ancora disagi per chi viaggia in treno, dopo il guasto della linea elettrica di alimentazione dei Treni fra Settebagni e Capena, nella tratta Roma-Firenze, che venerdì ha causato ritardi fino a 300 minuti. Sabato mattina all’alba un problema tecnico si è verificato nel nodo della stazione Porta Nuova di Torino, causando nuovi ritardi in particolare ai Treni ad alta velocità fino a 70 minuti nel caso di Italo, mentre quattro regionali sono ...

Ancora problemi sui treni ad alta velocità : ritardi fino a 70 minuti sul nodo ferroviario di Torino : Disagi stamani alla circolazione ferroviaria sul nodo Torino, con rallentamenti fino a 70 minuti. Intorno alle 6 del mattino un problema all'alimentazione della linea elettrica , le cui cause sono ...

Ancora guasti sull'Alta Velocità : treni cancellati a Torino - ritardi di 70 minuti : Ancora caos sull'Alta Velocità dopo che ieri l'Italia è stata divisa in due per un guasto sulla Firenze-Roma. Stamattina disagi alla circolazione ferroviaria sul nodo di Torino, con ritardi fino a 70 ...