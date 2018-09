TEMPTATION ISLAND VIP anticipazioni | NILUFAR e GIORDANO | falò anticipato?

Chi è Andrea Zenga? Il figlio dell’ex portiere dell’Inter a TEMPTATION ISLAND Vip con la fidanzata Alessandra [GALLERY] : Andrea Zenga è uno dei fidanzati del programma Temptation Island Vip: il bel figlio di Walter mette alla prova nel programma i sentimenti per la fidanzata Alessandra Sgolastra Tra i fidanzati Vip dell’edizione celebrity di Temptation Island c’è anche Andrea Zenga. Il giovane non può essere definito una vera e propria celebrità, eppure sta prendendo parte al programma di Canale 5 insieme alla sua fidanzata Alessandra Sgolastra. ...

ANDREA CERIOLI / Il tentatore flirta con Alessandra - come reagirà Andrea Zenga? ( TEMPTATION ISLAND Vip 2018) : Andrea CERIOLI è il single che a Temptation Island Vip 2018 cercherà di separare Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga. Riuscirà a mettere in crisi il loro rapporto?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 08:35:00 GMT)

Simona Ventura / Come reagirà al falò tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini? ( TEMPTATION ISLAND Vip) : Simona Ventura , la regina del programma di Canale 5 sarà chiamata stasera subito a una dura prova che riguarda il suo ex marito Stefano Bettarini . (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:43:00 GMT)

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono lasciati?/ Un falò per evitare la rottura ( TEMPTATION ISLAND Vip) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini in crisi, si sono lasciati? Un falò chiarificatore per evitare che questo programma rappresenti la tomba del loro amore. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 06:38:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND Vip 2018 : com'è finita per le coppie protagoniste : La prima edizione di Temptation Island Vip è (televisivamente) appena cominciata, domani sera sarà la volta della seconda puntata condotta, anzi, raccontata da Simona Ventura su Canale5. Come si sa, la trasmissione è stata già registrata circa un mese fa nel resort di Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.Per questa motivazione le anticipazioni e gli spoiler in queste settimane si sono fatte strada, inevitabilmente. E' ...