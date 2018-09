Samsung Buds | rebrand per gli auricolari dei top di gamma

chimerarevo

: RT @HDblog: Samsung Buds potrebbe essere il nome degli auricolari dei Galaxy top di gamma - HDblog : RT @HDblog: Samsung Buds potrebbe essere il nome degli auricolari dei Galaxy top di gamma - infoitscienza : Samsung ha richiesto la registrazione del marchio Samsung Buds all’EIUPO - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'TuttoAndroid Samsung ha richiesto la registrazione del marchio Samsung Buds all’EIUPO 24/09/… -

(Di martedì 25 settembre 2018) L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ovvero l’agenzia preposta alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell’UE, in data 21 Settembre 2018, ha ricevuto dai documenti per la registrazione del marchio. Questo potrebbe essere un chiaro simbolo di quello che,con tutta probabilità, è un tentativo dell’azienda coreana di consolidare il proprio marchio. Mossa comprensibile visto che in questo periodo Pixel ha le Pixel, Apple le Air Pods econ le sue Gear Icon X (2018) non ha colpito granché nel segno quest’anno. Ledovrebbero quindi andare a sostituire le attuali cuffie in ear di AKG denominate “In-Ear Headphone tuned by AKG” in dotazione, ad esempio con Galaxy S8 e Galaxy S9. Se la richiesta dovesse venir approvata,potrebbe ...