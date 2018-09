Busta paga | vale come prova del pagamento dello stipendio?

Terza fascia ATA - congedo straordinario e chiarimento su Busta paga : risposte ai vostri quesiti (24/9) : Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it. Le risposte ai vostri quesiti 1° QUESITO Veronica – Salve, sono stata commissario esterno agli esami di Stato 2018, sono docente di scuola privata ...

Laurea pesa in Busta : 1.632 euro la paga : 14.54 La Laurea in busta paga pesa. La remunerazione mensile media dei Laureati dipendenti tra i 30 e i 39 anni è pari a 1.632 euro,il 30% in più di un occupato con la licenza media (1.139 euro) e del 20% di un diplomato (1.299 euro). Così l'Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro,segnalando, però che non tutte le lauree hanno lo stesso premio retributivo,visto che un 30enne psicologo guadagna al mese 1.351 euro (solo 52 euro in più ...

Unicoop - si va allo sciopero contro i tagli in Busta paga : Il 26 settembre i lavoratori incrociano le braccia in tutti i negozi e a Vignale. Pesano sullo scontro anche le chiusure nel Lazio. Il 19 il tavolo al Ministero

Statali - "nessun taglio in Busta paga nel 2019" : Nessun taglio in busta paga per i dipendenti pubblici nel 2019. La rassicurazione arriva dal viceministro all'Economia, Laura Castelli che in un post su Fb scrive: "Stamattina sul Messaggero ho letto della preoccupazione sui contratti dei dipendenti Statali. Voglio rassicurare tutti che i 500 milioni sono ...

Lavoro domenicale - “nella grande distribuzione è un obbligo. E la Busta paga aumenta solo di 70 euro al mese” : L’obbligo di lavorare tutte le domeniche in cambio di una settantina di euro in più in busta paga. Diciannove euro per ogni giorno festivo passato dietro la cassa o tra gli scaffali. Quando va bene, perché spesso il turno dura meno delle canoniche 6 ore e 30. E allora lo stipendio si appesantisce di appena 9 o 10 euro rispetto ai 1.200 netti che sono lo standard per un dipendente a tempo pieno. Per gran parte dei lavoratori del commercio è ...

Busta paga - come leggerla : la retribuzione : A quanto ammonta la paga base? Cosa si intende per scatto d’anzianità? Rispondere a queste domande significa interrogarsi sul concetto di “retribuzione”, inserita in dettaglio all’interno della Busta paga dei dipendenti. Questa altro non è che la contropartita a carico del datore di lavoro per la prestazione resa dal dipendente. Se nel precedente articolo erano state sommariamente analizzate le varie sezioni in cui è suddivisa la Busta ...

ASSEGNI FAMILIARI 2018 - INPS/ Importi - requisiti e limiti reddito : cosa cambia in Busta paga : ASSEGNI FAMILIARI 2018, cosa cambia in busta paga: importo e requisiti, le novità INPS. Sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli Importi mensili(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:08:00 GMT)

Assegni familiari 2018/ Cosa cambia in Busta paga : importo e requisiti - le novità Inps : Assegni familiari 2018, Cosa cambia in busta paga: importo e requisiti, le novità Inps. Sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 17:02:00 GMT)

Ordinativi in aumento alla Comau di Grugliasco : torna la Busta paga piena per gli operai : Tre mesi prima: i 1.200 dipendenti della Comau di Grugliasco, azienda del gruppo Fca specializzata in prodotti e sistemi avanzati per l'automazione industriale, usciranno tre mesi prima dai contratti ...

Ferie non godute in Busta paga? Ecco quando è possibile : Ogni datore di lavoro non può impedire al dipendente di godere delle Ferie, così come il lavoratore non può rinunciarvi...

Busta paga più ricca? Come 'monetizzare' i permessi : I lavoratore può scegliere di trasformare in euro i permessi non goduti, decidendo di non sfruttarli e aggiungerli alla...

Ecco come leggere la Busta paga : Ogni mese, quando a dipendenti e collaboratori viene consegnato il cedolino della busta paga. istintivamente il loro occhio cade sul numero identificato con la dicitura “netto”. Comprensibile. Il rischio, tuttavia, è di dimenticarsi che ci sono una miriade di dati importanti quasi quanto gli euro che il soggetto vedrà accreditarsi in conto corrente: a quanto ammontano le ferie residue? Qual è la mia retribuzione lorda? Il primo passo è capire ...

Busta paga - brutta 'sorpresa' durante le ferie (ma non per tutti) : Con l'estate arrivano (nella maggior parte dei casi) anche le ferie. Un vero e proprio diritto per il lavoratore, stabilito dall'articolo 36 della Costituzione. Tali ferie devono essere...